Выберите региональный центр, с которым Вам будет удобно сотрудничать.
-
До 20.000$Сумма обеспеченного
платежа к оплате:1200 бел.руб.(BYN)
-
Свыше 20.000$Сумма обеспеченного
платежа к оплате:2000 бел.руб.(BYN)
В размер обеспечительного платежа включена стоимость услуг согласно п.р. 51 публичного договора.
В случае положительного исхода торгов возврату подлежит разница между обеспеченным платежом и стоимостью оказываемых услуг.
-
Предоставляется несколько ОБЗОРНЫХ дополнительных видео показывающих текущее состояние автоРасширенный
отчёт Copart125 бел.руб.(BYN)
-
Отчёт Carfax10 бел.руб.(BYN)
-
Получаете всевозможные фото повреждённых элементов авто, а также ЗАКЛЮЧЕНИЕ эксперта о состоянии авто.Инспекция авто
на аукционе400 бел.руб.(BYN)
-
Предоставляется несколько ОБЗОРНЫХ дополнительных видео, показывающих текущее состояние авто. Есть ограничение по площадкам - уточняйте у менеджера.Расширенный отчёт IAA160 бел.руб.(BYN)
-
Получаете исторические сведения о зарегистрированных фактах конкретного авто из Европы.Отчёт CarVertical23 бел.руб.(BYN)
-
Ваш авто будет перевезён с СВХ (Минск) в любой город области.Организация перевозки авто с СВХ549 бел.руб.(BYN)
При заполнении данной анкеты, Вам на почту придет Номер регистрации оплаты
-
Оплатить картой
-
Оплатить
-
Оплатить по QR коду
Оплату можно произвести онлайн в платёжной системе bePaid
После нажатия кнопки «Оплатить» вы перейдете на специальную защищенную платежную страницу процессинговой системы bePaid
На платежной странице будет указан номер заказа и сумма платежа. Для оплаты вам необходимо ввести свои карточные данные и подтвердить платеж, нажав кнопку «Оплатить»
Если ваша карта поддерживает технологию 3-D Secure, системой ваш будет предложено пройти стандартную одноминутную процедуру проверки владельца карты на странице вашего банка (банка, который выдал вашу карту).
Обращаем ваше внимание, что после проведения платежа на указанный вами электронный адрес придет подтверждение оплаты. Просим вас сохранять данные оплат.
Мы принимаем платежи по следующим банковским картам: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт.
Платежи по банковским картам осуществляются через систему электронных платежей bePaid. Платежная страница системы bePaid отвечает всем требованиям безопасности передачи данных (PCI DSS Level 1). Все конфиденциальные данные хранятся в зашифрованном виде и максимально устойчивы к взлому.
Возврат денежных средств осуществляется на карту, с которой ранее была произведена оплата. Срок поступления денежных средств на карту от 1 до 30 дней с момента осуществления возврата Продавцом.
Во исполнение требований Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», продолжая использовать данный сайт я, действуя в своем интересе, даю согласие на обработку ООО «АвтоГруппБай» (ул. Тимирязева, д.72, оф. 16, г. Минск, Республика Беларусь) (далее – «Компания») моих следующих персональных данных, собираемых через сайт https://autogroup.by/ (далее – «Сайт»):
- сведения, собираемые в автоматическом режиме IP-адреса устройств, с помощью которых посещается Сайт, тип устройства, дата и время посещения Сайта, сведения о действиях на Сайте, в соответствии с условиями обработки, изложенными в настоящем согласии;
- имя, фамилия, отчество, мобильный номер телефона.
1. Действия с персональными данными и способы обработки
1.1. Настоящее согласие дается на осуществление любых действий в отношении моих Персональных Данных, которые необходимы для достижения указанных ниже целей, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение, трансграничную передачу на территории иностранных государств (являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных и не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных), а также осуществление любых иных действий с моими Персональными Данными с учетом действующего законодательства.
1.2. Пользователь – лицо, имеющее доступ к сайту www.AutoGroup.by, посредством сети Интернет и использующее сайт www.AutoGroup.by.
2. Цели
2.1. Обработка моих персональных данных на основании настоящего согласия может осуществляться Компанией в целях:
2.1.1. улучшения работы Сайта, повышения удобства и эффективности моей работы с Сайтом;
2.1.2. предоставления решений и услуг, наиболее отвечающих моим потребностям;
определения моих предпочтений, отображения рекламных объявлений (поведенческой рекламы);
2.1.3. предоставления целевой информации по решениям и услугам Компании и её партнёров.
3. Срок действия
3.1. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования мной Сайта до момента отзыва настоящего согласия. На протяжении данного срока Компания, иные указанные в настоящем Согласии лица вправе обрабатывать, в том числе хранить, мои персональные данные, указанные в настоящем согласии.
4. Порядок отзыва согласия
4.1. Мне известно, что настоящее согласие в любой момент может быть мною отозвано посредством направления в Компанию письменного уведомления об отзыве, направленного заказным письмом или переданного лично по адресу: Общество с ограниченной ответственностью «АвтоГруппБай»», ул. Тимирязева: д.72, оф. 16, г. Минск, Республика Беларусь. Отзыв настоящего Согласия вступает в силу с даты вручения соответствующего уведомления Компании.
4.2. Согласие на обработку Персональных Данных может быть отозвано мной в любой момент в период его действия путем:
4.3. В случае отзыва согласия на обработку Персональных Данных (за исключением случаев, когда обработка Персональных Данных осуществляется без согласия субъекта при наличии предусмотренных законодательством Республики Беларусь оснований), Компания обязана прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка Персональных Данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) и уничтожить Персональные Данные или обеспечить их уничтожение (если обработка Персональных Данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.
- ООО «АвтоГруппБай»
- Юридический адрес: 220035, г.Минск, Тимирязева 72\16 (офис 7007) БЦ «Дельта»
- УНП: 192972826
- ОКПО: 501101135000
- Расчётный счет: BY09UNBS30121938300000000933 в ЗАО «БСБ Банк»
- Код банка: UNBSBY2X
- Генеральный директор: Дмитрий Больдюсов
Во исполнение требований Закона Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации», продолжая использовать данный сайт я, действуя в своем интересе, даю согласие на обработку ООО «АвтоГруппБай-Регион» (ул. Лынькова, д. 17, пом. 6Н, ком. 8, г. Минск, Республика Беларусь) (далее – «Компания») моих следующих персональных данных, собираемых через сайт https://autogroup.by/ (далее – «Сайт»):
- сведения, собираемые в автоматическом режиме IP-адреса устройств, с помощью которых посещается Сайт, тип устройства, дата и время посещения Сайта, сведения о действиях на Сайте, в соответствии с условиями обработки, изложенными в настоящем согласии;
- имя, фамилия, отчество, мобильный номер телефона.
1. Действия с персональными данными и способы обработки
1.1. Настоящее согласие дается на осуществление любых действий в отношении моих Персональных Данных, которые необходимы для достижения указанных ниже целей, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), блокирование, уничтожение, трансграничную передачу на территории иностранных государств (являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, иных иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов персональных данных и не обеспечивающих адекватной защиты прав субъектов персональных данных), а также осуществление любых иных действий с моими Персональными Данными с учетом действующего законодательства.
1.2. Пользователь – лицо, имеющее доступ к сайту www.AutoGroup.by, посредством сети Интернет и использующее сайт www.AutoGroup.by.
2. Цели
2.1. Обработка моих персональных данных на основании настоящего согласия может осуществляться Компанией в целях:
2.1.1. улучшения работы Сайта, повышения удобства и эффективности моей работы с Сайтом;
2.1.2. предоставления решений и услуг, наиболее отвечающих моим потребностям;
определения моих предпочтений, отображения рекламных объявлений (поведенческой рекламы);
2.1.3. предоставления целевой информации по решениям и услугам Компании и её партнёров.
3. Срок действия
3.1. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования мной Сайта до момента отзыва настоящего согласия. На протяжении данного срока Компания, иные указанные в настоящем Согласии лица вправе обрабатывать, в том числе хранить, мои персональные данные, указанные в настоящем согласии.
4. Порядок отзыва согласия
4.1. Мне известно, что настоящее согласие в любой момент может быть мною отозвано посредством направления в Компанию письменного уведомления об отзыве, направленного заказным письмом или переданного лично по адресу: Общество с ограниченной ответственностью «АвтоГруппБай»», ул. Тимирязева: д.72, оф. 16, г. Минск, Республика Беларусь. Отзыв настоящего Согласия вступает в силу с даты вручения соответствующего уведомления Компании.
4.2. Согласие на обработку Персональных Данных может быть отозвано мной в любой момент в период его действия путем:
4.3. В случае отзыва согласия на обработку Персональных Данных (за исключением случаев, когда обработка Персональных Данных осуществляется без согласия субъекта при наличии предусмотренных законодательством Республики Беларусь оснований), Компания обязана прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка Персональных Данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) и уничтожить Персональные Данные или обеспечить их уничтожение (если обработка Персональных Данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Компании) в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва.
- ООО «АвтоГруппБай-Регион»
- Юридический адрес: 220104, г.Минск, ул. Лынькова, д. 17, пом. 6Н, ком. 8
- Почтовый адрес: 220035, г.Минск, Тимирязева 72\16 (офис 7007) БЦ «Дельта»
- УНП: 193343104
- ОКПО: 503586005000
- Расчетный счет: BY95UNBS30122138200000000933 в ЗАО «БСБ Банк»
- Kод банка: UNBSBY2X
- Управляющий: Горожанкин Андрей Андреевич
-
-
Утверждено
Директор ООО «АвтоГруппБай»
Приказ № 3 от 14.12.2020______
_______________ Д.Г.БольдюсовПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
оказания информационных услуг
Настоящий договор (далее - Договор) заключается в соответствии со ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) и регламентирует порядок оказания информационных услуг, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «АвтоГруппБай», именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и лицом – Заказчиком услуг с другой стороны, который принимает утвержденные Исполнителем условия Договора в целом, без каких-либо оговорок.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.
1.2. Информационные услуги – поиск и подбор на рынке Америки, Европы, Российской Федерации транспортного средства (далее – ТС) с характеристиками, указанными Заказчиком.
1.3. Торговая площадка – интернет-сайты дилеров, продающих автомобили, прочие сайты, содержащие информацию о предлагаемых к приобретению ТС.
1.4. Положительный исход торгов – покупка транспортного средства через аукционную площадку.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор в порядке п.2 ст.407 ГК является публичной офертой, на основании которой Исполнитель обязуется заключить Договор с любым из Заказчиков, кто согласится на его заключение. Договор заключается в простой письменной форме, а также путем совершения Сторонами конклюдентных действий в соответствии с п.3 ст.408 ГК.
2.2. Исполнитель утверждает Договор и размещает его на Сайте http://autogroup.by.
2.3. Публичное размещение Договора на Сайте в соответствии с п.2.2. Договора является действием Исполнителя по ознакомлению Заказчика с утвержденными условиями Договора присоединения, то есть с условиями оказания Исполнителем информационных услуг, информированием потенциальных Заказчиков о том, что услуги оказываются Исполнителем исключительно на основании Договора и никак иначе.
2.4. Заказчик выражает свою волю на присоединение к условиям Договора (совершает акцепт) в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК), в том числе подтверждает свое ознакомление с условиями Договора, одним из следующих способов (либо их совокупностью):
2.4.1. путем направления Исполнителю заявки на оказание информационных услуг в свободной форме посредством telegram/viber +375296604455;
2.4.2. путем перечисления стопроцентной предоплаты стоимости услуг в порядке и на условиях, определенных Договором.
2.5. Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в простой письменной форме (пп.2, 3 ст.404, п.3 ст.408 ГК).
2.6. Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказывать ему информационные услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их в порядке и на условиях, установленных Договором.
3.2. В рамках исполнения обязанностей по настоящему договору Исполнитель осуществляет информационную поддержку по следующим вопросам:
- поиск по заявке Заказчика предложений на торговых площадках ТС;
- предоставление информации о возможном техническом состоянии ТС на момент приобретения;
- предоставление информации по вопросу условий участия в аукционах, а также по нюансам приобретения, связанным с Торговой площадкой;
- проведение торгов/нажатие кнопки (в случае приобретения ТС по аукционной системе) по поручению и в пользу Заказчика, а также на правах брокера, либо с привлечением брокера в виде сопутствующей услуги от третьей стороны;
- содействие Заказчику в заключении счета-договора на приобретение ТС, в получении/передаче документов, связанных с приобретением ТС и необходимых для проведения оплаты ТС;
- контроль проведения оплаты со стороны Заказчика, а также зачисления средств со стороны Заказчика денежных средств;
- контроль за доставкой приобретенного Заказчиком ТС с соблюдением оговоренных критериев качества перевозки;
- предоставления дополнительного фотоматериала из порта отгрузки, необходимого для оценки фактического состояния кузова ТС и принятия ТС к перевозке;
- информационное сопровождение доставки ТС;
- разрешение спорных моментов в случае наступления рисков, связанных с перевозкой;
- информационное сопровождение на всех этапах сделки до момента выдачи ТС со склада временного хранения пункта таможенного оформления по адресу Заказчика согласно заявке.
3.3. Исполнитель представляет информацию Заказчику в любой удобной сторонами форме.
3.4. Исполнитель разъясняет отношения по поводу приобретения ТС, выбранного Заказчиком на Торговой площадке, соответствующие права и обязанности, возникающие между Заказчиком и продавцом ТС.
3.5. Исполнитель начинает оказание услуг согласно настоящего Договора после стопроцентной предоплаты в размере, указанном в п.п.5.1. настоящего Договора.
3.6. Порядок определения размера и размещения Обеспечительного платежа закреплены в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Самостоятельно определять форму и содержание заявки Исполнителю;
4.1.2. Корректировать содержание заявки по согласованию с Исполнителем;
4.1.3. Требовать от Исполнителя сохранения конфиденциальности информации, полученной от Заказчика в ходе оказания услуги, а именно предоставленных Заказчиком данных, способных идентифицировать личность Заказчика либо номер лота, идентификационный номер VIN.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Представлять Исполнителю все необходимые данные для наиболее качественного оказания услуг по настоящему Договору;
4.2.2. Производить оплату оказываемых Исполнителем услуг в сроки, в порядке и в размере, предусмотренном условиями настоящего Договора,
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Приступить к оказанию услуг только после внесения Заказчиком стопроцентной предоплаты в размере, предусмотренном настоящим договором;
4.3.2. Использовать полученный в работе фото- и видео- материал в рекламных целях с возможностью дальнейшего размещения материала в виде контента на веб-сайте Исполнителя, а также на страницах социальных сетей Исполнителя.
4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Представлять Заказчику информацию по предоставленной Заказчиком заявке в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
4.4.2. По требованию Заказчика предоставлять отчёт о результатах произведённых действий по оказанию услуг, являющихся предметом настоящего Договора;
4.4.3. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе оказания услуг согласно п.п.4.1.3. настоящего Договора.5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом цен на услуги, действующим у Исполнителя на момент поступления Заявки от Заказчика согласно настоящего Договора и размещенном по адресу https://autogroup.by/oplatit-uchastie-v-torgah/.
5.2. В стоимость услуг включен обеспечительный платеж.
5.3. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг производится на условиях стопроцентной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).
5.4. Предоставление услуг по настоящему Договору подтверждается Актом оказанных услуг. Акт оказанных услуг составляется Исполнителем и Заказчиком единолично. Заказчик и Исполнитель не направляют друг другу составленные единолично Акты.
5.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с момента оказания услуг, Исполнителю не поступило претензий со стороны Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель является информационных партнёром и не является продавцом, а значит не несёт материальную ответственность за несоответствие либо повреждение, либо полную утрату ТС, приобретённого Заказчиком.
6.2. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговых площадках стран Европы, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 30% от стоимости ТС, размещенного на указанной торговой площадке, в течение трёх рабочих дней с момента такого отказа.
6.3. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговых площадках США, стоимость которого превышает 5000 долларов США, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС, размещенного на указанной торговой площадке. в течение трёх рабочих дней с момента такого отказа.
6.4. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на Торговых площадках обеспечительный платеж возврату не подлежит, т.к входит в стоимость услуг по настоящему Договору, а информационные услуги оказаны в полном объеме.
6.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это неисполнение вызвано обстоятельствами, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами (форс-мажорные обстоятельства).7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Форс-мажором называются факторы непреодолимой силы, которые могут возникать вне зависимости от желания, либо возможности разрешения, любой из сторон.
7.2. Примерами таких факторов могут являться: стихийные бедствия, изменения законодательства в любой из сторон, изменение правил пограничных, а также иных служб, способных оказывать влияние на перемещение груза.
7.3. К форс-мажорам так же относится опрокидывание / затопление судна, в случае чего морская линия заявляет лимитированную ответственность за возмещение в 500 Долларов США на контейнер вне зависимости от заявленной стоимости груза.
7.4. Дополнительные затраты, возникающие по причине форс-мажора, в полной мере ложатся на Заказчика (владельца ТС).
7.5. Наступление форс-мажора не может служить причиной отказа от владения купленным ТС (с целью возврата денежных средств) в пользу третьей стороны - аукциона, либо перевозчика, либо компании, оказывающей услугу по подбору, либо иного третьего лица в сделке.8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, решаются посредством переговоров. При не достижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение соответствующего суда Республики Беларусь в соответствии с его подведомственностью и подсудностью. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным пятнадцати календарным дням с даты получения претензии.
8.3. Исполнитель вправе изменять условия Договора в одностороннем внесудебном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться, и обязан самостоятельно отслеживать изменения, внесенные в Договор, на Сайте http://autogroup.by.
Текст изменений Договора либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на Сайте http://autogroup.by.
8.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о несогласии с отдельными положениями Договора) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции Договора (новым тарифам) (п.3 ст.159 ГК).
8.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформляемому путем заключения в письменной форме соглашения о расторжении.
8.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.7. В случае изменения указанных в заявке на оказание услуг адресов и реквизитов Заказчик обязан заблаговременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней от даты изменения, направить Исполнителю соответствующее уведомление на telegram/viber +375296604455.
8.8. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении адресов и реквизитов путем размещения соответствующей информации на Сайте: http://autogroup.by.
8.9. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
8.10. Заказчик акцептуя данный договор выражает свое согласие на сбор, обработку, хранение информации о его персональных данных, а также на пользование его персональными данными в рамках данного Договора.9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Стороны соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении заявки на оказание услуг.
9.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «АвтоГруппБай»
220035 г.Минск ул.Тимирязева,72/16 (офис 7007) БЦ «Дельта»
УНП 192972826
расчетный счет в белорусских рублях:
р/с BY09UNBS30121938300000000933
ЗАО «БСБ Банк» код банка UNBSBY2X
-
Утверждено
Директор ООО «АвтоГруппБай»
Приказ № 3 от 14.12.2020______
_______________ Д.Г.Больдюсов
Приложение 1
к публичному договору
оказания информационных услугКлючевые правила и условия приобретения аварийного транспортного средства на аукционах США и транспортного средства на аукционах стран Евросоюза1. Ключевые правила и условия приобретения аварийного транспортного средства на аукционах США1.1. Обеспечительный платеж
Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.
Обеспечительный платеж размещается на счет компании-брокера ООО «АвтоГруппБай» методом банковского перечисления. При проведении оплаты может использоваться система электронных платежей «Расчет» (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).
Размер обеспечительного платежа может варьироваться и устанавливается исходя из правил аукциона, на котором приобретается транспортное средство, а именно 10% от предполагаемой заявляемой стоимости на торгах, но не менее 350 (триста пятьдесят) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент перечисления.
В стоимость услуг включен обеспечительный платеж, который покрывает штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту стоимостью до 5000 долларов США.
В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговой площадке, стоимость которого превышает 5000 долларов США, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС на торговой площадке за вычетом обеспечительного платежа, который входит в стоимость услуг.
Возврат обеспечительного платежа в полном размере предполагается в случае, если лот не был сыгран, и Заказчик не предполагает пользование услугами компании по дальнейшему подбору и приобретению транспортного средства из США.
В случае положительного исхода торгов возврату подлежит разница между ранее размещенной суммой и стоимостью услуг по информационному обслуживанию,в случае наличия таковой, согласно счета, высланного Заказчику.
Под положительным исходом понимается покупка транспортного средства через аукционную площадку.
Удержание обеспечительного платежа предполагается в случае, если Заказчик подтвердил максимальную ставку на торгах, транспортное средство было приобретено компанией-брокером в обозначенных Заказчикомпо ставке пределах, после чего Заказчик необоснованно отказывается от выкупа данного лота; либо в случае, если Заказчик не выходит на связь в течение 4-х рабочих дней с момента приобретения транспортного средства, включая день торгов.
В этом случае обеспечительный платеж подлежит удержанию на счету Брокера в счет погашения штрафа, выставляемого аукционом по причине несоблюдения условий по исполнению обязательства выкупа заявленного лота.1.2.Участие в аукционе
Ставка – максимальное подтвержденное предложение по цене Заказчика на конкретный лот. Размещая ставку, Заказчик подтверждает свою готовность к приобретению с осознанием условий по оплате/неоплате выигранного лота.
Ставка размещается через Telegram/Viber согласно договора с указанием номера лота и максимальной цены покупки на торгах.
Аукционный сбор: Ставка не включает в себя аукционный сбор, который предоставляется к оплате согласно счета, выставляемого аукционом по каждому конкретному лоту в случае положительного исхода торгов.1.3. Оплата
Оплата за сыгранный лот проводится Заказчиком напрямую на аукцион в размере суммы стоимости транспортного средстваи аукционного сбора. Оплату необходимо провести на следующий календарный день после дня торгов до 12-00по белорусскому времени.
Оплату необходимо провести через коммерческий банк (за исключением ОАО «Белгазпромбанк»). Следует учитывать, что ОАО «АСБ Беларусбанк» на зачисление денежных средств берет до трех дней.
В случае несвоевременного проведения / зачисления оплаты Продавец вправе выставить штрафные санкции, которые Заказчик принимает на себя и обязуется погасить за свой счет. Размер штрафа подтверждается через предоставление инвойса с аукциона. Размер штрафа будет добавлен к стоимости перевозки для последующего погашения Заказчиком.
Размер штрафа за несвоевременное проведение оплаты предусматривается аукционом в размере 50 долларов СШАза день просрочки, но не менее 2% от заявленной стоимости лота, если иное не заявлено площадкой аукциона.
В случае приобретения транспортного средства на аукционе Copart по опции «BUY IT NOW» аукцион устанавливает более короткий срок на оплату и вывоз. Заказчик понимает этот факт и принимает необходимость погашения штрафов, согласно выставляемого аукционом счета.1.4. Право собственности
Право собственности на приобретенный лот наступает с момента зачисления средств за лот на счет аукциона. Оплата проводится посредством предоставленного через Исполнителя счета-договора. Данные для оформления счета-договора предоставляет Заказчик путем отправления фотографии паспорта с аккаунта telegram/viber, относящегося к указанному Заказчиком выше номеру телефона.
Данные получателя могут быть изменены до момента доставки лота в порт назначения (Клайпеда, Литва) по просьбе Заказчика через выражение просьбы в устном или письменном формате с предоставлением обновленных паспортных данных, отправленных с того же аккаунта.1.5. Вывоз с аукциона
В стандартном режиме аукцион предоставляет 4-5 дней, свободных от простоя и предназначенных для вывоза купленного лота.
Ряд площадок по факту оплаты предоставляют всего два рабочихдня на вывоз транспортного средства с площадки. Принимая во внимание тот факт, что перевозчик берет не менее трех полных дней на вывоз транспортного средства с момента зачисления денежных средств, и тот факт, что на перечисление денежных средств уходит 1-2 рабочих дня, возникает вероятность возникновения дополнительных затрат в виде простоев на аукционе по описанной выше причине. Данный простой будет добавлен к ранее согласованной стоимости перевозки и до формирования окончательной стоимости перевозки, предоставляемой Заказчику в виде инвойса для проведения оплаты за перевозку.
Взаимоотношения, относящиеся к перевозке транспортных средств, регламентируются через правила, утвержденные основным документом по перевозке – Bill of Lading. Данный документ предоставляется Заказчику после погрузки приобретенного лота в морской контейнер. Ответственность за сохранность груза, а так же качество крепления груза в контейнере несет перевозчик, определенный в графе 1 документа Bill of Lading.1.6. Доставка
Доставка подразумевает физическую доставку лота от места приобретения (площадки аукциона) до г.Клайпеда (Литва)/г.Минска (Беларусь), либо любое другое место назначения в зависимости от желания Заказчика с отгрузкой через наиболее оптимальный с точки зрения логистики порт отправления.
Оплата за доставку проводится на счет компании-перевозчика отдельным платежом в размере согласованном заранее до момента проведения торгов по каждому конкретному лоту. Размер стоимости доставки фиксируется посредством электронной переписки по указанным в договореViber/Telegram.
Оплата доставки проводится в течение 3 рабочих дней с момента выставления счета-договорана оплату доставки.1.7. Качество аварийного транспортного средства
Транспортное средство приобретается на условиях Продавца, то есть аукциона (дилерской площадки).
Аукцион по продаже аварийных транспортных средств не несет ответственности за скрытые повреждения, а также за фактическое соответствие состояния транспортного средства заявленному, за техническое состояние узлов и агрегатов, за информацию, указанную на сайте, заналичие ключей, за соответствие фактического состояния фотографиям.
Год выпуска ТС, определяемый МРЭО ГАИ по месту регистрации, может отличаться от заявленного на сайте (модельный год). Для определения корректной даты выпуска ТС необходимо обратиться к бирке, расположенной на кузове (раме) ТС. Данная информация представлена на сайте Торговой площадки (аукциона) в открытом доступе и доступна для просмотра Покупателем. В случае, если данная информация по какой-то причине не доступна, Покупатель в праве обратиться за поиском информации к иным интернет-ресурсам (по своему усмотрению), либо разместить официальный запрос для у Дилера данного конкретного Бренда с целью получения наиболее Точной информации.
Транспортное средство продается/приобретается на условиях ASIS, т.е. купил то, что купил (перевод из основных правил). С полным перечнем основных правил приобретения аварийного ТС на аукционах США можно ознакомиться по ссылкам:
https://www.copart.com/content/us/en/terms-of-use
https://www.iaai.com/ru-ru/AuctionRules
Наличие запчастей, демонтированных и расположенных рядом с транспортным средством на фотографии аукциона, как и запчастей, поврежденных при ДТП, не имеющих целостности, аукцион не гарантирует и не отвечает за их физическую утрату.
Заказчик понимает тот факт, что, приобретая аварийное транспортное средство, по сути приобретается неликвид, каким видит и расценивает его американская сторона. Аварийные транспортные средства вне зависимости от фактического состояния и заявленных критериев (на ходу/не на ходу) с пониманием количества продаваемых за день лотов будет перемещаться по территории площадки аукциона вилочным погрузчиком. Аукцион предупреждает, а Заказчик принимает факт возможного причинения дополнительных повреждения бамперов и оптики, равно как и днища автомобиля относительно фотографии на аукционе. За такого рода повреждения аукцион ответственности не несет.
Компания может консультировать по предварительной стоимости восстановления транспортного средства. Заказчик понимает и принимает тот факт, что расчет стоимости восстановления проводитсябез углубления в детали и специфику строения того либо иного транспортного средства, которые могут и будут отличаться в зависимости от конкретной марки/модели/года выпуска транспортного средства, а также в зависимости от подхода и качества в вопросе восстановления приобретенного лота.
Компания не несет ответственности за возможные отклонения от фактической стоимости восстановления по причине различных возможностей и подходов к вопросу восстановления начиная от вопроса поиска и приобретения деталей, и завершая моментом выбора станции для восстановления, что напрямую влияет на итоговый результат.1.8. Ответственность при перевозке
Компания ООО «АвтоГруппБай», согласно внутренних соглашений самостоятельно либо через привлечение третьего лица выступает в роли экспедитора по перевозке при совершении сделки, и принимает на себя ответственность в ограниченных перевозчиком рамках в части:
-качества хранения транспортного средства на складе в порту отгрузки
-качества крепления транспортного средства во время морской перевозки
Лимитированная ответственность (базовый пакет)
Зона ответственности – хранение в порту отгрузки и качество крепления при перевозке
Начало ответственности – момент доставки транспортного средства в порт погрузки и по фотографии из порта погрузки
Стоимость пакета – включена в стоимость перевозки по умолчанию
Лимит по компенсации – 500 долларов США
Транспортное средство принимается к перевозке в состоянии, комплектности и по фотографиям, сделанным в порту при отгрузке.
Повреждения от перевозки могут быть выявлены при вскрытии контейнера при непосредственном контакте элементов крепления (тросы крепления/балки поперечного крепления) с кузовом автомобиля, а также при возможном непосредственном контакте кузова автомобиля со стенами контейнера, либо с другими автомобилями.
Такого рода повреждения имеют явно выраженный характер и фиксируются в два этапа – до момента выгрузки непосредственно в контейнере, а также уточняющие снимки после выгрузки на склад временного хранения.
Возможные скрытые повреждения, а так же возможные повреждения от погрузки вилочным погрузчиком не рассматриваются к возмещению.
Мелкие царапины, крепление бамперов на клипсах, а так же прочие эксплуатационные моменты к рассмотрению не принимаются.
К повреждениям, полученным при перевозке, не относятся:
- повреждения или несоответствия комплектации, которые имеются на фотографиях аукциона;
- эксплуатационные моменты (царапины/мелкие вмятины/сколы и т.д);
- повреждения вилочным погрузчиком (крепления бампера/ защиты/ рычаги и т.д);
- наличие / отсутствие агрегатов, которые нельзя увидеть по фотографиям с аукциона (радары, батареи);
- повреждения не связанные с причиной списания транспортного средства в США (некачественные ремонты в прошлом);
- наличие запчастей, лежащих рядом с автомобилем на аукционе;
- наличие ковриков, аптечек, инструмента заводского, сервисных книжек и т.д.
Рассмотрению подлежат исключительно только те дефекты, которые возможно идентифицировать из сравнения фотографий в порту отгрузки с фактическим состоянием, подтвержденным фотографиями с выгрузки и уточняющими фотографиями после выгрузки
Расширенная ответственность (в дополнение к базовому пакету)
Зона ответственности – от момента приобретения транспортного средства на аукционе(1)
Начало ответственности – момент приобретения по фотографиям аукциона (2)
Стоимость пакета – 2% от стоимости лота, но не менее 200 долларов США на один лот
Лимит по компенсации – 1.500 долларов США
(1) к рассмотрению вопроса компенсации относительно базового пакета в рамках пакета «расширенная ответственность» дополнительно могут приниматься:
- элементы экстерьера: кузовные и видимые элементы транспортного средства (капот, крылья, двери, пороги, зеркала, оптика, повторители, молдинги, камеры, датчики парковки), которые имеют отличие по фотографиям от аукциона и по прибытию в порт отправления
- элементы интерьера: мультимедиа, ручки КПП и ручного/стояночного тормоза.
(2) принимается расширенная ответственность за соответствие фотографиям с аукциона по условиям, приписанным в базовом пакете, а также в подпункте (1) расширенного пакета с ограничениями ответственности, обусловленными основными правилами участия в аукционе, прописанными в базовом пакете (тех состояние / скрытые дефекты и др)
Ответственность при перевозке прекращается при доставке ТС и его размещении на СВХ в ПТО, выбранном Заказчиком. Выгрузка ТС из контейнера производится силами и под ответственность сотрудников СВХ. Присутствие при выгрузке – по желанию и по возможности Заказчика.
Перевозчик не несет ответственность за повреждения, полученные при выгрузке ТС из контейнера.
Перевозчик несет ответственность за комплектность ТС в рамках выбранного Пакета ответственности, и не отвечает за несовпадение комплектности ТС после выгрузки ТС на СВХ. Ответственность за сохранность ТС на СВХ несет непосредственно СВХ. Ответственность за хранение ключей от ТС так же несёт СВХ. В случае отсутствия ключей ТС факт их наличия при выгрузке ТС на СВХ необходимо уточнять у ответственного сотрудника СВХ, о чем делается запись в Акте приемки на ответственное хранение при выгрузке ТС из контейнера.
В случае обнаружения несоответствия по комплектности Заказчик вправе обратиться за консультацией к представителю Исполнителя (сотруднику отдела продаж).
В случае если до момента обнаружения утери ключей от ТС было проведено таможенное оформление, рекомендуем оставить ТС на СВХ до момента выяснения обстоятельств потери ключей от ТС (места, времени, момента разукомлектования ТС, ответственного за утерю ключей от ТС и прочее).
Клиент имеет право обратиться Исполнителю либо Перевозчику с вопросом утери ключей от ТС только до момента выезда ТС из зоны СВХ.
В случае если до момента обнаружения утери ключей от ТС было проведено таможенное оформление, рекомендуем оставить ТС на СВХ до момента выяснения обстоятельств потери ключей от ТС (места, времени, момента разукомлектования ТС, ответственного за утерю ключей от ТС и прочее).
Клиент имеет право обратиться Исполнителю либо Перевозчику с вопросом утери ключей от ТС только до момента выезда ТС из зоны СВХ.1.9. Разрешение споров
В случае наступления ответственности по повреждениям в рамках выбранного пакета, Заказчику могут быть предложены 3 варианта разрешения вопроса на выбор:
- денежная компенсация в рамках выбранного пакета, достаточная для устранения повреждения
- восстановление и покраска поврежденных деталей на станции ООО «Правильное СТО» за счет ООО «АвтоГруппБай» в случае, когда такая возможность присутствует (незначительные повреждения)
- разрешение вопроса методом замены поврежденных элементов на новые без повреждений (в том числе неоригинальные) с последующим проведением работы по лакокраске.
Важно: Возмещение всей стоимости в случае полной утраты (перевернулось судно) судоходной транспортной компанией не предусмотрено. Это дополнительное страхование по желанию и силами Заказчика.1.10. Дополнительный сервис
В порту отправления при отгрузке по желанию и за счет Заказчика возможно предоставление дополнительного сервиса в части:
- заказ дополнительных фотографий с уточнением запроса
- приобретениес последующим размещением в транспортном средстве запчастей (общение напрямую с представителем компании-перевозчика в США)
- оклейка стекол/проемов автомобиля в случае нарушения герметичности салона (прим.: демонтирована дверь)1.11. Другие затраты
Другие возможные затраты, связанные с таможенной процедурой досмотра контейнера, инициированной таможенными органами любой из стран, ложатся на Покупателя. Размер затрат выставляется и определяется через инвойс, предоставленный Перевозчиком, либо уполномоченной Перевозчиком третьей стороной (Агентом).
Выгрузка транспортного средства вне зависимости от места выгрузки – г.Минск, либо г.Клайпеда, как и хранение на складе СВХ – за счет покупателя. Выгрузка в порту г.Клайпеда из расчета 90 долларов США за автомобиль, 45 долларов США за мото- или квадротехнику в стоимость перевозки не входят и подлежат добавлению в основной счет за перевозку.1.12. Использование фото- и видеоматериала (Контент)
Покупатель дает согласие на возможность последующего размещения ООО «АвтоГруппБай» информации по приобретенному транспортному средству на своих либо сторонних информационных ресурсах, с целью привлечения нового Заказчика (разделы Новости/Отзывы).
Согласно договоренности о конфиденциальности публикации не подлежит серийный номер ТС (VIN)
Перечисление денежных средств согласно счета за информационные услуги либо перечисление обеспечительного платежа является подтверждением факта прочтения и полного принятия Заказчиком данногоПриложения №1 по приобретению транспортного средства из США.
Данный документы является неотъемлемым приложением публичного договора на оказание информационных услуг.2. Ключевые правила и условия приобретения транспортного средства на аукционах стран Евросоюза2.1. Обеспечительный платеж
Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.
Обеспечительный платеж размещается на счет компании-брокера ООО «АвтоГруппБай» методом банковского перечисления. При проведении оплаты может использоваться система электронных платежей «Расчет» (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).
Размер обеспечительного платежа может варьироваться и устанавливается исходя из правил аукциона, на котором приобретается транспортное средство, а именно 10% от предполагаемой заявляемой стоимости на торгах, но не менее 1200 (одна тысяча двести) белорусских рублей.
В стоимость услуг включен обеспечительный платеж, который покрывает штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту стоимостью до 5000 Евро.
В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговой площадке, стоимость которого превышает 5000 Евро, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС на торговой площадке за вычетом обеспечительного платежа, который входит в стоимость услуг.
Возврат обеспечительного платежа в полном размере предполагается в случае, если лот не был сыгран, и Заказчик не предполагает пользование услугами компании по дальнейшему подбору и приобретению транспортного средства из стран Евросоюза.
В случае положительного исхода торгов возврату подлежит разница между ранее размещенной суммой и стоимостью услуг по информационному обслуживанию,в случае наличия таковой, согласно счета, высланного Заказчику.
Под положительным исходом понимается покупка транспортного средства через аукционную площадку.
Удержание обеспечительного платежа предполагается в случае, если Заказчик подтвердил максимальную ставку на торгах, транспортное средство было приобретено компанией-брокером в обозначенных Заказчикомпо ставке пределах, после чего Заказчик необоснованно отказывается от выкупа данного лота; либо в случае, если Заказчик не выходит на связь в течение 4-х рабочих дней с момента приобретения транспортного средства, включая день торгов
В этом случае обеспечительный платеж подлежит удержанию на счету Брокера в счет погашения штрафа, выставляемого аукционом по причине несоблюдения условий по исполнению обязательства выкупа заявленного лота.2.2. Участие в аукционе
Ставка – максимальное подтвержденное предложение по цене Заказчика на конкретный лот. Размещая ставку, Заказчик подтверждает свою готовность к приобретению с осознанием условий по оплате/неоплате выигранного лота.
Ставка размещается через Telegram/Viberсогласно договорас указанием номера лота и максимальной цены покупки на торгах.
Аукционный сбор: Ставка не включает в себя аукционный сбор, который предоставляется к оплате согласно счета, выставляемого аукционом по каждому конкретному лоту в случае положительного исхода торгов.2.3. Правила приобретения
Товар приобретается на правилах, установленных площадкой-продавцом. Брокер не несет ответственности за корректность информации, указанной на сайте площадки-продавца. Товар приобретается по аукционной системе, определенной площадкой-продавцом. Приобретения Товара на площадке-продавце подразумевает наличие аукционного сбора. Размер аукционного счета определяется компанией-продавцом и выставляется в основном счете на приобретенный Товар. Аукционный сбор является неотъемлемой частью счета и подлежит оплате.2.4. Оплата товара
Брокер – компания-продавец с регистрацией на территории Евросоюза. Брокер необходим для регистрации на аукционе и участия в торгах. Оплата за приобретенный Товар осуществляется на счет компании-брокера банковским переводом на основании предоставленного счета.
Счет на оплату включает в себя все затраты, включая стоимость товара / сбор аукциона / доставку до места назначения / оформление экспортной декларации. Счет на оплату не включает в себя затраты на информационное обслуживание. Счет на оплату может быть скорректирован в случае, когда размер ранее размещенного гарантийного депозита превышает стоимость услуг на информационное обслуживание. Корректировка может проводиться на разницу.
Оплата Товара должна быть проведена на следующий рабочий день (в течение дня) после дня проведения торгов и получения уведомления об успешном исходе торгов. Оплата должна быть проведена через один из рекомендованных банков с пониманием скорости зачисления средств, что необходимо для не начисления штрафов за поздний платеж со стороны аукциона.2.5. Качество товара
Товар приобретается на усмотрение Покупателя. Решение принимается по предоставленной аукционом информации. Отчеты о техническом состоянии, состоянии ЛКП, или любых других критериях, по которым Покупатель может принимать решение о покупке, носит справочно-информационных характер и не является материалом для проведения экспертизы оценки. Тем не менее на данные отчеты можно полагаться. Продавец не заинтересован в умышленном сокрытии того либо иного дефекта по Товару.2.6. Доставка и Страхование
Доставка осуществляется силами компании-брокера. Доставка осуществляется до места назначения, обозначенного Покупателем. Стоимость доставки будет включена в основной счет на доставку. Ответственность по доставке предусмотрена компанией-перевозчиком. Доставка осуществляется под CMR-страхованием. Ответственность по перевозке прекращается в момент размещения Товара на территории склада СВХ по месту назначения покупателя.
Ответственность за хранение с момента размещения принимает на себя ПТО СВХ. Затраты на услуги, оказываемые СВХ Покупатель принимает на себя в полном объеме.
Возможные дополнительные затраты, связанные с временным запретом на перемещение Товара через границу, в полной мере ложатся на Покупателя.2.7. Таможенные пошлины / доп затраты, связанные с таможенными процедурами
Затраты по таможенному оформлению Товара в полной мере ложатся на покупателя. Дополнительные затраты, связанные с инициативой досмотра, либо иной любой процедурой, инициированной таможней любой из сторон сделки в полном объеме ложатся на Покупателя. Такие затраты должны быть подтверждены Перевозчиком в виде счетов.2.8. Использование фото- и видеоматериала (Контент)
Покупатель дает согласие на возможность последующего размещения ООО «АвтоГруппБай» информации по приобретенному транспортному средству на своих либо сторонних информационных ресурсах, с целью привлечения нового Заказчика (разделы Новости/Отзывы).
Согласно договоренности о конфиденциальности публикации не подлежит серийный номер ТС (VIN)
Перечисление денежных средств согласно счета за информационные услуги либо перечисление обеспечительного платежа является подтверждением факта прочтения и полного принятия Заказчиком данного Приложения №1 по приобретению транспортного средства из стран Евросоюза.
Данный документы является неотъемлемым приложением публичного договора на оказание информационных услуг.
-
-
-
Утверждено
Директор ООО «АвтоГруппБай-Регион»
Приказ № 10 от 14.12.2020______
_______________ А.А.ГорожанкинПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
оказания информационных услуг
Настоящий договор (далее - Договор) заключается в соответствии со ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) и регламентирует порядок оказания информационных услуг, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «АвтоГруппБай-Регион», именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и лицом – Заказчиком услуг с другой стороны, который принимает утвержденные Исполнителем условия Договора в целом, без каких-либо оговорок.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
1.1. Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.
1.2. Информационные услуги – поиск и подбор на рынке Америки, Европы, Российской Федерации транспортного средства (далее – ТС) с характеристиками, указанными Заказчиком.
1.3. Торговая площадка – интернет-сайты дилеров, продающих автомобили, прочие сайты, содержащие информацию о предлагаемых к приобретению ТС.
1.4. Положительный исход торгов – покупка транспортного средства через аукционную площадку.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор в порядке п.2 ст.407 ГК является публичной офертой, на основании которой Исполнитель обязуется заключить Договор с любым из Заказчиков, кто согласится на его заключение. Договор заключается в простой письменной форме, а также путем совершения Сторонами конклюдентных действий в соответствии с п.3 ст.408 ГК.
2.2. Исполнитель утверждает Договор и размещает его на Сайте http://autogroup.by.
2.3. Публичное размещение Договора на Сайте в соответствии с п.2.2. Договора является действием Исполнителя по ознакомлению Заказчика с утвержденными условиями Договора присоединения, то есть с условиями оказания Исполнителем информационных услуг, информированием потенциальных Заказчиков о том, что услуги оказываются Исполнителем исключительно на основании Договора и никак иначе.
2.4. Заказчик выражает свою волю на присоединение к условиям Договора (совершает акцепт) в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК), в том числе подтверждает свое ознакомление с условиями Договора, одним из следующих способов (либо их совокупностью):
2.4.1. путем направления Исполнителю заявки на оказание информационных услуг в свободной форме посредством telegram/viber +375296604455;
2.4.2. путем перечисления стопроцентной предоплаты стоимости услуг в порядке и на условиях, определенных Договором.
2.5. Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в простой письменной форме (пп.2, 3 ст.404, п.3 ст.408 ГК).
2.6. Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказывать ему информационные услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их в порядке и на условиях, установленных Договором.
3.2. В рамках исполнения обязанностей по настоящему договору Исполнитель осуществляет информационную поддержку по следующим вопросам:
- поиск по заявке Заказчика предложений на торговых площадках ТС;
- предоставление информации о возможном техническом состоянии ТС на момент приобретения;
- предоставление информации по вопросу условий участия в аукционах, а также по нюансам приобретения, связанным с Торговой площадкой;
- проведение торгов/нажатие кнопки (в случае приобретения ТС по аукционной системе) по поручению и в пользу Заказчика, а также на правах брокера, либо с привлечением брокера в виде сопутствующей услуги от третьей стороны;
- содействие Заказчику в заключении счета-договора на приобретение ТС, в получении/передаче документов, связанных с приобретением ТС и необходимых для проведения оплаты ТС;
- контроль проведения оплаты со стороны Заказчика, а также зачисления средств со стороны Заказчика денежных средств;
- контроль за доставкой приобретенного Заказчиком ТС с соблюдением оговоренных критериев качества перевозки;
- предоставления дополнительного фотоматериала из порта отгрузки, необходимого для оценки фактического состояния кузова ТС и принятия ТС к перевозке;
- информационное сопровождение доставки ТС;
- разрешение спорных моментов в случае наступления рисков, связанных с перевозкой;
- информационное сопровождение на всех этапах сделки до момента выдачи ТС со склада временного хранения пункта таможенного оформления по адресу Заказчика согласно заявке.
3.3. Исполнитель представляет информацию Заказчику в любой удобной сторонами форме.
3.4. Исполнитель разъясняет отношения по поводу приобретения ТС, выбранного Заказчиком на Торговой площадке, соответствующие права и обязанности, возникающие между Заказчиком и продавцом ТС.
3.5. Исполнитель начинает оказание услуг согласно настоящего Договора после стопроцентной предоплаты в размере, указанном в п.п.5.1. настоящего Договора.
3.6. Порядок определения размера и размещения Обеспечительного платежа закреплены в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Самостоятельно определять форму и содержание заявки Исполнителю;
4.1.2. Корректировать содержание заявки по согласованию с Исполнителем;
4.1.3. Требовать от Исполнителя сохранения конфиденциальности информации, полученной от Заказчика в ходе оказания услуги, а именно предоставленных Заказчиком данных, способных идентифицировать личность Заказчика либо номер лота, идентификационный номер VIN.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Представлять Исполнителю все необходимые данные для наиболее качественного оказания услуг по настоящему Договору;
4.2.2. Производить оплату оказываемых Исполнителем услуг в сроки, в порядке и в размере, предусмотренном условиями настоящего Договора,
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Приступить к оказанию услуг только после внесения Заказчиком стопроцентной предоплаты в размере, предусмотренном настоящим договором;
4.3.2. Использовать полученный в работе фото- и видео- материал в рекламных целях с возможностью дальнейшего размещения материала в виде контента на веб-сайте Исполнителя, а также на страницах социальных сетей Исполнителя.
4.4. Исполнитель обязуется:
4.4.1. Представлять Заказчику информацию по предоставленной Заказчиком заявке в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
4.4.2. По требованию Заказчика предоставлять отчёт о результатах произведённых действий по оказанию услуг, являющихся предметом настоящего Договора;
4.4.3. Сохранять конфиденциальность информации, полученной от Заказчика в ходе оказания услуг согласно п.п.4.1.3. настоящего Договора.5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом цен на услуги, действующим у Исполнителя на момент поступления Заявки от Заказчика согласно настоящего Договора и размещенном по адресу https://autogroup.by/oplatit-uchastie-v-torgah/.
5.2. В стоимость услуг включен обеспечительный платеж.
5.3. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг производится на условиях стопроцентной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).
5.4. Предоставление услуг по настоящему Договору подтверждается Актом оказанных услуг. Акт оказанных услуг составляется Исполнителем и Заказчиком единолично. Заказчик и Исполнитель не направляют друг другу составленные единолично Акты.
5.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с момента оказания услуг, Исполнителю не поступило претензий со стороны Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель является информационных партнёром и не является продавцом, а значит не несёт материальную ответственность за несоответствие либо повреждение, либо полную утрату ТС, приобретённого Заказчиком.
6.2. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговых площадках стран Европы, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 30% от стоимости ТС, размещенного на указанной торговой площадке, в течение трёх рабочих дней с момента такого отказа.
6.3. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговых площадках США, стоимость которого превышает 5000 долларов США, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС, размещенного на указанной торговой площадке. в течение трёх рабочих дней с момента такого отказа.
6.4. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на Торговых площадках обеспечительный платеж возврату не подлежит, т.к входит в стоимость услуг по настоящему Договору, а информационные услуги оказаны в полном объеме.
6.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это неисполнение вызвано обстоятельствами, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами (форс-мажорные обстоятельства).7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Форс-мажором называются факторы непреодолимой силы, которые могут возникать вне зависимости от желания, либо возможности разрешения, любой из сторон.
7.2. Примерами таких факторов могут являться: стихийные бедствия, изменения законодательства в любой из сторон, изменение правил пограничных, а также иных служб, способных оказывать влияние на перемещение груза.
7.3. К форс-мажорам так же относится опрокидывание / затопление судна, в случае чего морская линия заявляет лимитированную ответственность за возмещение в 500 Долларов США на контейнер вне зависимости от заявленной стоимости груза.
7.4. Дополнительные затраты, возникающие по причине форс-мажора, в полной мере ложатся на Заказчика (владельца ТС).
7.5. Наступление форс-мажора не может служить причиной отказа от владения купленным ТС (с целью возврата денежных средств) в пользу третьей стороны - аукциона, либо перевозчика, либо компании, оказывающей услугу по подбору, либо иного третьего лица в сделке.8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8.2. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, решаются посредством переговоров. При не достижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение соответствующего суда Республики Беларусь в соответствии с его подведомственностью и подсудностью. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным пятнадцати календарным дням с даты получения претензии.
8.3. Исполнитель вправе изменять условия Договора в одностороннем внесудебном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться, и обязан самостоятельно отслеживать изменения, внесенные в Договор, на Сайте http://autogroup.by.
Текст изменений Договора либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на Сайте http://autogroup.by.
8.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о несогласии с отдельными положениями Договора) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции Договора (новым тарифам) (п.3 ст.159 ГК).
8.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформляемому путем заключения в письменной форме соглашения о расторжении.
8.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
8.7. В случае изменения указанных в заявке на оказание услуг адресов и реквизитов Заказчик обязан заблаговременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней от даты изменения, направить Исполнителю соответствующее уведомление на telegram/viber +375296604455.
8.8. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении адресов и реквизитов путем размещения соответствующей информации на Сайте: http://autogroup.by.
8.9. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
8.10. Заказчик акцептуя данный договор выражает свое согласие на сбор, обработку, хранение информации о его персональных данных, а также на пользование его персональными данными в рамках данного Договора.9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Стороны соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении заявки на оказание услуг.
9.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «АвтоГруппБай-Регион»
220035 г.Минск ул.Тимирязева,72/16 (офис 7007) БЦ «Дельта»
юридический адрес: 220104, г.Минск, ул.Лынькова, д. 17, пом. 6Н, ком. 8
УНП 193343104
р/с BY95UNBS30122138200000000933
ЗАО «БСБ Банк» код банка UNBSBY2X
-
Утверждено
Директор ООО «АвтоГруппБай-Регион»
Приказ № 12 от 14.12.2020______
_______________ А.А.ГорожанкинКлючевые правила и условия приобретения аварийного транспортного средства на аукционах США и транспортного средства на аукционах стран Евросоюза1. Ключевые правила и условия приобретения аварийного транспортного средства на аукционах США1.1. Обеспечительный платеж
Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.
Обеспечительный платеж размещается на счет компании-брокера ООО «АвтоГруппБай-Регион» методом банковского перечисления. При проведении оплаты может использоваться система электронных платежей «Расчет» (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).
Размер обеспечительного платежа может варьироваться и устанавливается исходя из правил аукциона, на котором приобретается транспортное средство, а именно 10% от предполагаемой заявляемой стоимости на торгах, но не менее 350 (триста пятьдесят) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент перечисления.
В стоимость услуг включен обеспечительный платеж, который покрывает штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту стоимостью до 5000 долларов США.
В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговой площадке, стоимость которого превышает 5000 долларов США, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС на торговой площадке за вычетом обеспечительного платежа, который входит в стоимость услуг.
Возврат обеспечительного платежа в полном размере предполагается в случае, если лот не был сыгран, и Заказчик не предполагает пользование услугами компании по дальнейшему подбору и приобретению транспортного средства из США.
В случае положительного исхода торгов возврату подлежит разница между ранее размещенной суммой и стоимостью услуг по информационному обслуживанию,в случае наличия таковой, согласно счета, высланного Заказчику.
Под положительным исходом понимается покупка транспортного средства через аукционную площадку.
Удержание обеспечительного платежа предполагается в случае, если Заказчик подтвердил максимальную ставку на торгах, транспортное средство было приобретено компанией-брокером в обозначенных Заказчикомпо ставке пределах, после чего Заказчик необоснованно отказывается от выкупа данного лота; либо в случае, если Заказчик не выходит на связь в течение 4-х рабочих дней с момента приобретения транспортного средства, включая день торгов.
В этом случае обеспечительный платеж подлежит удержанию на счету Брокера в счет погашения штрафа, выставляемого аукционом по причине несоблюдения условий по исполнению обязательства выкупа заявленного лота.1.2.Участие в аукционе
Ставка – максимальное подтвержденное предложение по цене Заказчика на конкретный лот. Размещая ставку, Заказчик подтверждает свою готовность к приобретению с осознанием условий по оплате/неоплате выигранного лота.
Ставка размещается через Telegram/Viber согласно договора с указанием номера лота и максимальной цены покупки на торгах.
Аукционный сбор: Ставка не включает в себя аукционный сбор, который предоставляется к оплате согласно счета, выставляемого аукционом по каждому конкретному лоту в случае положительного исхода торгов.1.3. Оплата
Оплата за сыгранный лотпроводится Заказчиком напрямую на аукцион в размере суммы стоимости транспортного средстваи аукционного сбора. Оплату необходимо провести на следующий календарный день после дня торгов до 12-00по белорусскому времени.
Оплату необходимо провести через коммерческий банк (за исключением ОАО «Белгазпромбанк»). Следует учитывать, что ОАО «АСБ Беларусбанк» на зачисление денежных средств берет до трех дней.
В случае несвоевременного проведения / зачисления оплаты Продавец вправе выставить штрафные санкции, которые Заказчик принимает на себя и обязуется погасить за свой счет. Размер штрафа подтверждается через предоставление инвойса с аукциона. Размер штрафа будет добавлен к стоимости перевозки для последующего погашения Заказчиком.
Размер штрафа за несвоевременное проведение оплаты предусматривается аукционом в размере 50 долларов СШАза день просрочки, но не менее 2% от заявленной стоимости лота, если иное не заявлено площадкой аукциона.
В случае приобретения транспортного средства на аукционе Copart по опции «BUY IT NOW» аукцион устанавливает более короткий срок на оплату и вывоз. Заказчик понимает этот факт и принимает необходимость погашения штрафов, согласно выставляемого аукционом счета.1.4. Право собственности
Право собственности на приобретенный лот наступает с момента зачисления средств за лот на счет аукциона. Оплата проводится посредством предоставленного через Исполнителя счета-договора. Данные для оформления счета-договора предоставляет Заказчик путем отправления фотографии паспорта с аккаунта telegram/viber, относящегося к указанному Заказчиком выше номеру телефона.
Данные получателя могут быть изменены до момента доставки лота в порт назначения (Клайпеда, Литва) по просьбе Заказчика через выражение просьбы в устном или письменном формате с предоставлением обновленных паспортных данных, отправленных с того же аккаунта.1.5. Вывоз с аукциона
В стандартном режиме аукцион предоставляет 4-5 дней, свободных от простоя и предназначенных для вывоза купленного лота.
Ряд площадок по факту оплаты предоставляют всего два рабочихдня на вывоз транспортного средства с площадки. Принимая во внимание тот факт, что перевозчик берет не менее трех полных дней на вывоз транспортного средства с момента зачисления денежных средств, и тот факт, что на перечисление денежных средств уходит 1-2 рабочих дня, возникает вероятность возникновения дополнительных затрат в виде простоев на аукционе по описанной выше причине. Данный простой будет добавлен к ранее согласованной стоимости перевозки и до формирования окончательной стоимости перевозки, предоставляемой Заказчику в виде инвойса для проведения оплаты за перевозку.
Взаимоотношения, относящиеся к перевозке транспортных средств, регламентируются через правила, утвержденные основным документом по перевозке – Bill of Lading. Данный документ предоставляется Заказчику после погрузки приобретенного лота в морской контейнер. Ответственность за сохранность груза, а так же качество крепления груза в контейнере несет перевозчик, определенный в графе 1 документа Bill of Lading.1.6. Доставка
Доставка подразумевает физическую доставку лота от места приобретения (площадки аукциона) до г.Клайпеда (Литва)/г.Минска (Беларусь), либо любое другое место назначения в зависимости от желания Заказчика с отгрузкой через наиболее оптимальный с точки зрения логистики порт отправления.
Оплата за доставку проводится на счет компании-перевозчика отдельным платежом в размере согласованном заранее до момента проведения торгов по каждому конкретному лоту. Размер стоимости доставки фиксируется посредством электронной переписки по указанным в договореViber/Telegram.
Оплата доставки проводится в течение 3 рабочих дней с момента выставления счета-договорана оплату доставки.1.7. Качество аварийного транспортного средства
Транспортное средство приобретается на условиях Продавца, то есть аукциона (дилерской площадки).
Аукцион по продаже аварийных транспортных средств не несет ответственности за скрытые повреждения, а также за фактическое соответствие состояния транспортного средства заявленному, за техническое состояние узлов и агрегатов, за информацию, указанную на сайте, заналичие ключей, за соответствие фактического состояния фотографиям.
Год выпуска ТС, определяемый МРЭО ГАИ по месту регистрации, может отличаться от заявленного на сайте (модельный год). Для определения корректной даты выпуска ТС необходимо обратиться к бирке, расположенной на кузове (раме) ТС. Данная информация представлена на сайте Торговой площадки (аукциона) в открытом доступе и доступна для просмотра Покупателем. В случае, если данная информация по какой-то причине не доступна, Покупатель в праве обратиться за поиском информации к иным интернет-ресурсам (по своему усмотрению), либо разместить официальный запрос для у Дилера данного конкретного Бренда с целью получения наиболее Точной информации.
Транспортное средство продается/приобретается на условиях ASIS, т.е. купил то, что купил (перевод из основных правил). С полным перечнем основных правил приобретения аварийного ТС на аукционах США можно ознакомиться по ссылкам:
https://www.copart.com/content/us/en/terms-of-use
https://www.iaai.com/ru-ru/AuctionRules
Наличие запчастей, демонтированных и расположенных рядом с транспортным средством на фотографии аукциона, как и запчастей, поврежденных при ДТП, не имеющих целостности, аукцион не гарантирует и не отвечает за их физическую утрату.
Заказчик понимает тот факт, что, приобретая аварийное транспортное средство, по сути приобретается неликвид, каким видит и расценивает его американская сторона. Аварийные транспортные средства вне зависимости от фактического состояния и заявленных критериев (на ходу/не на ходу) с пониманием количества продаваемых за день лотов будет перемещаться по территории площадки аукциона вилочным погрузчиком. Аукцион предупреждает, а Заказчик принимает факт возможного причинения дополнительных повреждения бамперов и оптики, равно как и днища автомобиля относительно фотографии на аукционе. За такого рода повреждения аукцион ответственности не несет.
Компания может консультировать по предварительной стоимости восстановления транспортного средства. Заказчик понимает и принимает тот факт, что расчет стоимости восстановления проводитсябез углубления в детали и специфику строения того либо иного транспортного средства, которые могут и будут отличаться в зависимости от конкретной марки/модели/года выпуска транспортного средства, а также в зависимости от подхода и качества в вопросе восстановления приобретенного лота.
Компания не несет ответственности за возможные отклонения от фактической стоимости восстановления по причине различных возможностей и подходов к вопросу восстановления начиная от вопроса поиска и приобретения деталей, и завершая моментом выбора станции для восстановления, что напрямую влияет на итоговый результат.1.8. Ответственность при перевозке
Компания ООО «АвтоГруппБай-Регион», согласно внутренних соглашений самостоятельно либо через привлечение третьего лица выступает в роли экспедитора по перевозке при совершении сделки, и принимает на себя ответственность в ограниченных перевозчиком рамках в части:
-качества хранения транспортного средства на складе в порту отгрузки
-качества крепления транспортного средства во время морской перевозки
Лимитированная ответственность (базовый пакет)
Зона ответственности – хранение в порту отгрузки и качество крепления при перевозке
Начало ответственности – момент доставки транспортного средства в порт погрузки и по фотографии из порта погрузки
Стоимость пакета – включена в стоимость перевозки по умолчанию
Лимит по компенсации – 500 долларов США
Транспортное средство принимается к перевозке в состоянии, комплектности и по фотографиям, сделанным в порту при отгрузке.
Повреждения от перевозки могут быть выявлены при вскрытии контейнера при непосредственном контакте элементов крепления (тросы крепления/балки поперечного крепления) с кузовом автомобиля, а также при возможном непосредственном контакте кузова автомобиля со стенами контейнера, либо с другими автомобилями.
Такого рода повреждения имеют явно выраженный характер и фиксируются в два этапа – до момента выгрузки непосредственно в контейнере, а также уточняющие снимки после выгрузки на склад временного хранения.
Возможные скрытые повреждения, а так же возможные повреждения от погрузки вилочным погрузчиком не рассматриваются к возмещению.
Мелкие царапины, крепление бамперов на клипсах, а так же прочие эксплуатационные моменты к рассмотрению не принимаются.
К повреждениям, полученным при перевозке, не относятся:
- повреждения или несоответствия комплектации, которые имеются на фотографиях аукциона;
- эксплуатационные моменты (царапины/мелкие вмятины/сколы и т.д);
- повреждения вилочным погрузчиком (крепления бампера/ защиты/ рычаги и т.д);
- наличие / отсутствие агрегатов, которые нельзя увидеть по фотографиям с аукциона (радары, батареи);
- повреждения не связанные с причиной списания транспортного средства в США (некачественные ремонты в прошлом);
- наличие запчастей, лежащих рядом с автомобилем на аукционе;
- наличие ковриков, аптечек, инструмента заводского, сервисных книжек и т.д.
Рассмотрению подлежат исключительно только те дефекты, которые возможно идентифицировать из сравнения фотографий в порту отгрузки с фактическим состоянием, подтвержденным фотографиями с выгрузки и уточняющими фотографиями после выгрузки
Расширенная ответственность (в дополнение к базовому пакету)
Зона ответственности – от момента приобретения транспортного средства на аукционе(1)
Начало ответственности – момент приобретения по фотографиям аукциона (2)
Стоимость пакета – 2% от стоимости лота, но не менее 200 долларов США на один лот
Лимит по компенсации – 1.500 долларов США
(1) к рассмотрению вопроса компенсации относительно базового пакета в рамках пакета «расширенная ответственность» дополнительно могут приниматься:
- элементы экстерьера: кузовные и видимые элементы транспортного средства (капот, крылья, двери, пороги, зеркала, оптика, повторители, молдинги, камеры, датчики парковки), которые имеют отличие по фотографиям от аукциона и по прибытию в порт отправления
- элементы интерьера: мультимедиа, ручки КПП и ручного/стояночного тормоза.
(2) принимается расширенная ответственность за соответствие фотографиям с аукциона по условиям, приписанным в базовом пакете, а также в подпункте (1) расширенного пакета с ограничениями ответственности, обусловленными основными правилами участия в аукционе, прописанными в базовом пакете (тех состояние / скрытые дефекты и др)
Ответственность при перевозке прекращается при доставке ТС и его размещении на СВХ в ПТО, выбранном Заказчиком. Выгрузка ТС из контейнера производится силами и под ответственность сотрудников СВХ. Присутствие при выгрузке – по желанию и по возможности Заказчика.
Перевозчик не несет ответственность за повреждения, полученные при выгрузке ТС из контейнера.
Перевозчик несет ответственность за комплектность ТС в рамках выбранного Пакета ответственности, и не отвечает за несовпадение комплектности ТС после выгрузки ТС на СВХ. Ответственность за сохранность ТС на СВХ несет непосредственно СВХ. Ответственность за хранение ключей от ТС так же несёт СВХ. В случае отсутствия ключей ТС факт их наличия при выгрузке ТС на СВХ необходимо уточнять у ответственного сотрудника СВХ, о чем делается запись в Акте приемки на ответственное хранение при выгрузке ТС из контейнера.
В случае обнаружения несоответствия по комплектности Заказчик вправе обратиться за консультацией к представителю Исполнителя (сотруднику отдела продаж).
В случае если до момента обнаружения утери ключей от ТС было проведено таможенное оформление, рекомендуем оставить ТС на СВХ до момента выяснения обстоятельств потери ключей от ТС (места, времени, момента разукомлектования ТС, ответственного за утерю ключей от ТС и прочее).
Клиент имеет право обратиться Исполнителю либо Перевозчику с вопросом утери ключей от ТС только до момента выезда ТС из зоны СВХ.
В случае если до момента обнаружения утери ключей от ТС было проведено таможенное оформление, рекомендуем оставить ТС на СВХ до момента выяснения обстоятельств потери ключей от ТС (места, времени, момента разукомлектования ТС, ответственного за утерю ключей от ТС и прочее).
Клиент имеет право обратиться Исполнителю либо Перевозчику с вопросом утери ключей от ТС только до момента выезда ТС из зоны СВХ.1.9. Разрешение споров
В случае наступления ответственности по повреждениям в рамках выбранного пакета, Заказчику могут быть предложены 3 варианта разрешения вопроса на выбор:
- денежная компенсация в рамках выбранного пакета, достаточная для устранения повреждения
- восстановление и покраска поврежденных деталей на станции ООО «Правильное СТО» за счет ООО «АвтоГруппБай-Регион» в случае, когда такая возможность присутствует (незначительные повреждения)
- разрешение вопроса методом замены поврежденных элементов на новые без повреждений (в том числе неоригинальные) с последующим проведением работы по лакокраске.
Важно: Возмещение всей стоимости в случае полной утраты (перевернулось судно) судоходной транспортной компанией не предусмотрено. Это дополнительное страхование по желанию и силами Заказчика.1.10. Дополнительный сервис
В порту отправления при отгрузке по желанию и за счет Заказчика возможно предоставление дополнительного сервиса в части:
- заказ дополнительных фотографий с уточнением запроса
- приобретениес последующим размещением в транспортном средстве запчастей (общение напрямую с представителем компании-перевозчика в США)
- оклейка стекол/проемов автомобиля в случае нарушения герметичности салона (прим.: демонтирована дверь)1.11. Другие затраты
Другие возможные затраты, связанные с таможенной процедурой досмотра контейнера, инициированной таможенными органами любой из стран, ложатся на Покупателя. Размер затрат выставляется и определяется через инвойс, предоставленный Перевозчиком, либо уполномоченной Перевозчиком третьей стороной (Агентом).
Выгрузка транспортного средства вне зависимости от места выгрузки – г.Минск, либо г.Клайпеда, как и хранение на складе СВХ – за счет покупателя. Выгрузка в порту г.Клайпеда из расчета 90 долларов США за автомобиль, 45 долларов США за мото- или квадротехнику в стоимость перевозки не входят и подлежат добавлению в основной счет за перевозку.1.12. Использование фото- и видеоматериала (Контент)
Покупатель дает согласие на возможность последующего размещения ООО «АвтоГруппБай-Регион» информации по приобретенному транспортному средству на своих либо сторонних информационных ресурсах, с целью привлечения нового Заказчика (разделы Новости/Отзывы).
Согласно договоренности о конфиденциальности публикации не подлежит серийный номер ТС (VIN)
Перечисление денежных средств согласно счета за информационные услуги либо перечисление обеспечительного платежа является подтверждением факта прочтения и полного принятия Заказчиком данногоПриложения №1 по приобретению транспортного средства из США.
Данный документы является неотъемлемым приложением публичного договора на оказание информационных услуг.2. Ключевые правила и условия приобретения транспортного средства на аукционах стран Евросоюза2.1. Обеспечительный платеж
Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.
Обеспечительный платеж размещается на счет компании-брокера ООО «АвтоГруппБай-Регион» методом банковского перечисления. При проведении оплаты может использоваться система электронных платежей «Расчет» (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).
Размер обеспечительного платежа может варьироваться и устанавливается исходя из правил аукциона, на котором приобретается транспортное средство, а именно 10% от предполагаемой заявляемой стоимости на торгах, но не менее 1200 (одна тысяча двести) белорусских рублей.
В стоимость услуг включен обеспечительный платеж, который покрывает штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту стоимостью до 5000 Евро.
В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговой площадке, стоимость которого превышает 5000 Евро, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС на торговой площадке за вычетом обеспечительного платежа, который входит в стоимость услуг.
Возврат обеспечительного платежа в полном размере предполагается в случае, если лот не был сыгран, и Заказчик не предполагает пользование услугами компании по дальнейшему подбору и приобретению транспортного средства из стран Евросоюза.
В случае положительного исхода торгов возврату подлежит разница между ранее размещенной суммой и стоимостью услуг по информационному обслуживанию,в случае наличия таковой, согласно счета, высланного Заказчику.
Под положительным исходом понимается покупка транспортного средства через аукционную площадку.
Удержание обеспечительного платежа предполагается в случае, если Заказчик подтвердил максимальную ставку на торгах, транспортное средство было приобретено компанией-брокером в обозначенных Заказчикомпо ставке пределах, после чего Заказчик необоснованно отказывается от выкупа данного лота; либо в случае, если Заказчик не выходит на связь в течение 4-х рабочих дней с момента приобретения транспортного средства, включая день торгов
В этом случае обеспечительный платеж подлежит удержанию на счету Брокера в счет погашения штрафа, выставляемого аукционом по причине несоблюдения условий по исполнению обязательства выкупа заявленного лота.2.2. Участие в аукционе
Ставка – максимальное подтвержденное предложение по цене Заказчика на конкретный лот. Размещая ставку, Заказчик подтверждает свою готовность к приобретению с осознанием условий по оплате/неоплате выигранного лота.
Ставка размещается через Telegram/Viberсогласно договорас указанием номера лота и максимальной цены покупки на торгах.
Аукционный сбор: Ставка не включает в себя аукционный сбор, который предоставляется к оплате согласно счета, выставляемого аукционом по каждому конкретному лоту в случае положительного исхода торгов.2.3. Правила приобретения
Товар приобретается на правилах, установленных площадкой-продавцом. Брокер не несет ответственности за корректность информации, указанной на сайте площадки-продавца. Товар приобретается по аукционной системе, определенной площадкой-продавцом. Приобретения Товара на площадке-продавце подразумевает наличие аукционного сбора. Размер аукционного счета определяется компанией-продавцом и выставляется в основном счете на приобретенный Товар. Аукционный сбор является неотъемлемой частью счета и подлежит оплате.2.4. Оплата товара
Брокер – компания-продавец с регистрацией на территории Евросоюза. Брокер необходим для регистрации на аукционе и участия в торгах. Оплата за приобретенный Товар осуществляется на счет компании-брокера банковским переводом на основании предоставленного счета.
Счет на оплату включает в себя все затраты, включая стоимость товара / сбор аукциона / доставку до места назначения / оформление экспортной декларации. Счет на оплату не включает в себя затраты на информационное обслуживание. Счет на оплату может быть скорректирован в случае, когда размер ранее размещенного гарантийного депозита превышает стоимость услуг на информационное обслуживание. Корректировка может проводиться на разницу.
Оплата Товара должна быть проведена на следующий рабочий день (в течение дня) после дня проведения торгов и получения уведомления об успешном исходе торгов. Оплата должна быть проведена через один из рекомендованных банков с пониманием скорости зачисления средств, что необходимо для не начисления штрафов за поздний платеж со стороны аукциона.2.5. Качество товара
Товар приобретается на усмотрение Покупателя. Решение принимается по предоставленной аукционом информации. Отчеты о техническом состоянии, состоянии ЛКП, или любых других критериях, по которым Покупатель может принимать решение о покупке, носит справочно-информационных характер и не является материалом для проведения экспертизы оценки. Тем не менее на данные отчеты можно полагаться. Продавец не заинтересован в умышленном сокрытии того либо иного дефекта по Товару.2.6. Доставка и Страхование
Доставка осуществляется силами компании-брокера. Доставка осуществляется до места назначения, обозначенного Покупателем. Стоимость доставки будет включена в основной счет на доставку. Ответственность по доставке предусмотрена компанией-перевозчиком. Доставка осуществляется под CMR-страхованием. Ответственность по перевозке прекращается в момент размещения Товара на территории склада СВХ по месту назначения покупателя.
Ответственность за хранение с момента размещения принимает на себя ПТО СВХ. Затраты на услуги, оказываемые СВХ Покупатель принимает на себя в полном объеме.
Возможные дополнительные затраты, связанные с временным запретом на перемещение Товара через границу, в полной мере ложатся на Покупателя.2.7. Таможенные пошлины / доп затраты, связанные с таможенными процедурами
Затраты по таможенному оформлению Товара в полной мере ложатся на покупателя. Дополнительные затраты, связанные с инициативой досмотра, либо иной любой процедурой, инициированной таможней любой из сторон сделки в полном объеме ложатся на Покупателя. Такие затраты должны быть подтверждены Перевозчиком в виде счетов.2.8. Использование фото- и видеоматериала (Контент)
Покупатель дает согласие на возможность последующего размещения ООО «АвтоГруппБай-Регион» информации по приобретенному транспортному средству на своих либо сторонних информационных ресурсах, с целью привлечения нового Заказчика (разделы Новости/Отзывы).
Согласно договоренности о конфиденциальности публикации не подлежит серийный номер ТС (VIN)
Перечисление денежных средств согласно счета за информационные услуги либо перечисление обеспечительного платежа является подтверждением факта прочтения и полного принятия Заказчиком данного Приложения №1 по приобретению транспортного средства из стран Евросоюза.
Данный документы является неотъемлемым приложением публичного договора на оказание информационных услуг.
-
-
-
Утверждено
Директор ООО «АвтоГруппБай»
Приказ № 2 от 14.12.2020______
_______________ Д.Г.БольдюсовПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОРоказания информационных услуг
Настоящий договор (далее - Договор) заключается в соответствии со ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) и регламентирует порядок оказания информационных услуг, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «АвтоГруппБай», именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и лицом – Заказчиком услуг с другой стороны, который принимает утвержденные Исполнителем условия Договора в целом, без каких-либо оговорок.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Договор в порядке п.2 ст.407 ГК является публичной офертой, на основании которой Исполнитель обязуется заключить Договор с любым из Заказчиков, кто согласится на его заключение. Договор заключается в простой письменной форме, а также путем совершения Сторонами конклюдентных действий в соответствии с п.3 ст.408 ГК.
1.2. Исполнитель утверждает Договор и размещает его на Сайте http://autogroup.by.
1.3. Публичное размещение Договора на Сайте в соответствии с п.2.2. Договора является действием Исполнителя по ознакомлению Заказчика с утвержденными условиями Договора присоединения, то есть с условиями оказания Исполнителем информационных услуг, информированием потенциальных Заказчиков о том, что услуги оказываются Исполнителем исключительно на основании Договора и никак иначе.
1.4. Заказчик выражает свою волю на присоединение к условиям Договора (совершает акцепт) в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК), в том числе подтверждает свое ознакомление с условиями Договора путем перечисления стопроцентной предоплаты стоимости услуг в порядке и на условиях, определенных Договором.
1.5. Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в простой письменной форме (пп.2, 3 ст.404, п.3 ст.408 ГК).
1.6. Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, выбранные Заказчиком в процессе формирования заказа, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их в порядке и на условиях, установленных Договором.
2.2. Вид и стоимость услуг указаны по адресу http://autogroup.by.
2.3. Для заказа услуг Заказчику необходимо пройти по ссылке http://autogroup.by и сформировать заказ, выбрав услуги, которые необходимы Заказчику, и заполнив все необходимые строки формы заказа.
2.4. После выбора соответствующих услуг, Заказчик нажимает кнопку «Оформить». Сформированная стоимость является суммой, которую Заказчику необходимо оплатить для оказания услуг.
2.5. Оплата сформированного заказа услуг является акцептом настоящего Договора.
2.6. Исполнитель начинает оказание услуг согласно настоящего Договора после стопроцентной предоплаты сформированного заказа на услуги.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Самостоятельно определять виды услуг в процессе формирования заказа;
3.1.2. Консультироваться с Исполнителем в процессе формирования заказа.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Соблюдать все требования и правила, размещенные на сайте http://autogroup.by;
3.2.2. Производить оплату оказываемых Исполнителем услуг в сроки, в порядке и в размере, предусмотренном условиями настоящего Договора.
3.2.3. При формировании заказа на услуги заполнить все обязательные графы.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Приступить к оказанию услуг только после внесения Заказчиком стопроцентной предоплаты сформированного заказа на услуги
3.3.2. Отказать Заказчику в оказании услуг при отсутствии стопроцентной предоплаты или в случае внесения частичной оплаты стоимости заказа услуг, а также в случае незаполнения всех обязательных граф в форме заказа услуг;
3.3.3. Использовать электронный адрес
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. Оказать Заказчику услуги, выбранные Заказчиком в процессе формирования заказа;
3.4.2. Оказать Заказчику услуги, выбранные Заказчиком в процессе формирования заказа, в разумные сроки;
3.4.3. По запросу Заказчику предоставлять информацию о ходе оказания услуг, выбранных Заказчиком в процессе формирования заказа.4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом цен на услуги, действующим у Исполнителя на момент поступления заказа от Заказчика согласно настоящего Договора и размещенном по адресу https://autogroup.by/#sec7.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по настоящему Договору, формируется в порядке указанном в п.п.2.4. настоящего Договора.
4.3. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг производится на условиях стопроцентной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя (через отделения банка, систему ЕРИП, BePaid либо в кассу Исполнителя).
4.4. Предоставление услуг по настоящему Договору подтверждается Актом оказанных услуг. Акт оказанных услуг составляется Исполнителем и Заказчиком единолично. Заказчик и Исполнитель не направляют друг другу составленные единолично Акты.
4.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с момента оказания услуг, Исполнителю не поступило претензий со стороны Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это неисполнение вызвано обстоятельствами, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами (форс-мажорные обстоятельства).6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Форс-мажором называются факторы непреодолимой силы, которые могут возникать вне зависимости от желания, либо возможности разрешения, любой из сторон.
6.2. Примерами таких факторов могут являться: стихийные бедствия, изменения законодательства, изменение правил пограничных, а также иных служб, способных оказывать влияние на перемещение груза.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, решаются посредством переговоров. При не достижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение соответствующего суда Республики Беларусь в соответствии с его подведомственностью и подсудностью. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным пятнадцати календарным дням с даты получения претензии.
7.3. Исполнитель вправе изменять условия Договора в одностороннем внесудебном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться, и обязан самостоятельно отслеживать изменения, внесенные в Договор, на Сайте http://autogroup.by.
Текст изменений Договора либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на Сайте http://autogroup.by.
7.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о несогласии с отдельными положениями Договора) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции Договора (новым тарифам) (п.3 ст.159 ГК).
7.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформляемому путем заключения в письменной форме соглашения о расторжении.
7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
7.7. В случае изменения указанных в заявке на оказание услуг адресов и реквизитов Заказчик обязан заблаговременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней от даты изменения, направить Исполнителю соответствующее уведомление на telegram/viber +375296604455.
7.8. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении адресов и реквизитов путем размещения соответствующей информации на Сайте: http://autogroup.by.
7.9. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.10. Заказчик акцептуя данный договор выражает свое согласие на сбор, обработку, хранение информации о его персональных даны, а также на пользование его персональными данными в рамках данного Договора.8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Стороны соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении заявки на оказание услуг.
8.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «АвтоГруппБай»
220035 г.Минск ул.Тимирязева,72/16 (офис 7007) БЦ «Дельта»
УНП 192972826
расчетный счет в белорусских рублях:
р/с BY09UNBS30121938300000000933
ЗАО «БСБ Банк» код банка UNBSBY2X
-
-
-
Утверждено
Директор ООО «АвтоГруппБай-Регион»
Приказ № 12 от 14.12.2020______
_______________ А.А.ГорожанкинПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОРоказания информационных услуг
Настоящий договор (далее - Договор) заключается в соответствии со ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) и регламентирует порядок оказания информационных услуг, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «АвтоГруппБай-Регион», именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и лицом – Заказчиком услуг с другой стороны, который принимает утвержденные Исполнителем условия Договора в целом, без каких-либо оговорок.1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Договор в порядке п.2 ст.407 ГК является публичной офертой, на основании которой Исполнитель обязуется заключить Договор с любым из Заказчиков, кто согласится на его заключение. Договор заключается в простой письменной форме, а также путем совершения Сторонами конклюдентных действий в соответствии с п.3 ст.408 ГК.
1.2. Исполнитель утверждает Договор и размещает его на Сайте http://autogroup.by.
1.3. Публичное размещение Договора на Сайте в соответствии с п.2.2. Договора является действием Исполнителя по ознакомлению Заказчика с утвержденными условиями Договора присоединения, то есть с условиями оказания Исполнителем информационных услуг, информированием потенциальных Заказчиков о том, что услуги оказываются Исполнителем исключительно на основании Договора и никак иначе.
1.4. Заказчик выражает свою волю на присоединение к условиям Договора (совершает акцепт) в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК), в том числе подтверждает свое ознакомление с условиями Договора путем перечисления стопроцентной предоплаты стоимости услуг в порядке и на условиях, определенных Договором.
1.5. Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в простой письменной форме (пп.2, 3 ст.404, п.3 ст.408 ГК).
1.6. Местом заключения Договора Стороны признают местонахождение Исполнителя.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги, выбранные Заказчиком в процессе формирования заказа, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их в порядке и на условиях, установленных Договором.
2.2. Вид и стоимость услуг указаны по адресу http://autogroup.by.
2.3. Для заказа услуг Заказчику необходимо пройти по ссылке http://autogroup.by и сформировать заказ, выбрав услуги, которые необходимы Заказчику, и заполнив все необходимые строки формы заказа.
2.4. После выбора соответствующих услуг, Заказчик нажимает кнопку «Оформить». Сформированная стоимость является суммой, которую Заказчику необходимо оплатить для оказания услуг.
2.5. Оплата сформированного заказа услуг является акцептом настоящего Договора.
2.6. Исполнитель начинает оказание услуг согласно настоящего Договора после стопроцентной предоплаты сформированного заказа на услуги.3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Самостоятельно определять виды услуг в процессе формирования заказа;
3.1.2. Консультироваться с Исполнителем в процессе формирования заказа.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Соблюдать все требования и правила, размещенные на сайте http://autogroup.by;
3.2.2. Производить оплату оказываемых Исполнителем услуг в сроки, в порядке и в размере, предусмотренном условиями настоящего Договора.
3.2.3. При формировании заказа на услуги заполнить все обязательные графы.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Приступить к оказанию услуг только после внесения Заказчиком стопроцентной предоплаты сформированного заказа на услуги
3.3.2. Отказать Заказчику в оказании услуг при отсутствии стопроцентной предоплаты или в случае внесения частичной оплаты стоимости заказа услуг, а также в случае незаполнения всех обязательных граф в форме заказа услуг;
3.3.3. Использовать электронный адрес
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1. Оказать Заказчику услуги, выбранные Заказчиком в процессе формирования заказа;
3.4.2. Оказать Заказчику услуги, выбранные Заказчиком в процессе формирования заказа, в разумные сроки;
3.4.3. По запросу Заказчику предоставлять информацию о ходе оказания услуг, выбранных Заказчиком в процессе формирования заказа.4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом цен на услуги, действующим у Исполнителя на момент поступления заказа от Заказчика согласно настоящего Договора и размещенном по адресу https://autogroup.by/#sec7.
4.2. Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по настоящему Договору, формируется в порядке указанном в п.п.2.4. настоящего Договора.
4.3. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг производится на условиях стопроцентной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя (через отделения банка, систему ЕРИП, BePaid либо в кассу Исполнителя).
4.4. Предоставление услуг по настоящему Договору подтверждается Актом оказанных услуг. Акт оказанных услуг составляется Исполнителем и Заказчиком единолично. Заказчик и Исполнитель не направляют друг другу составленные единолично Акты.
4.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с момента оказания услуг, Исполнителю не поступило претензий со стороны Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это неисполнение вызвано обстоятельствами, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами (форс-мажорные обстоятельства).6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Форс-мажором называются факторы непреодолимой силы, которые могут возникать вне зависимости от желания, либо возможности разрешения, любой из сторон.
6.2. Примерами таких факторов могут являться: стихийные бедствия, изменения законодательства, изменение правил пограничных, а также иных служб, способных оказывать влияние на перемещение груза.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, решаются посредством переговоров. При не достижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение соответствующего суда Республики Беларусь в соответствии с его подведомственностью и подсудностью. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным пятнадцати календарным дням с даты получения претензии.
7.3. Исполнитель вправе изменять условия Договора в одностороннем внесудебном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться, и обязан самостоятельно отслеживать изменения, внесенные в Договор, на Сайте http://autogroup.by.
Текст изменений Договора либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на Сайте http://autogroup.by.
7.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о несогласии с отдельными положениями Договора) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции Договора (новым тарифам) (п.3 ст.159 ГК).
7.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформляемому путем заключения в письменной форме соглашения о расторжении.
7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
7.7. В случае изменения указанных в заявке на оказание услуг адресов и реквизитов Заказчик обязан заблаговременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней от даты изменения, направить Исполнителю соответствующее уведомление на telegram/viber +375296604455.
7.8. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении адресов и реквизитов путем размещения соответствующей информации на Сайте: http://autogroup.by.
7.9. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.
7.10. Заказчик акцептуя данный договор выражает свое согласие на сбор, обработку, хранение информации о его персональных даны, а также на пользование его персональными данными в рамках данного Договора.8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Стороны соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении заявки на оказание услуг.
8.2. Реквизиты Исполнителя:
ООО «АвтоГруппБай-Регион»
Почтовый адрес: 220035 г.Минск ул.Тимирязева,72/16 (офис 7007) БЦ «Дельта»
Юридический адрес: 220104, г.Минск, ул.Лынькова, д. 17, пом. 6Н, ком. 8
УНП 193343104
расчетный счет в белорусских рублях:
р/с BY95UNBS30122138200000000933
ЗАО «БСБ Банк» код банка UNBSBY2X
-