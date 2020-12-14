9.1. Стороны соглашаются реквизитами Заказчика считать информацию, указанную им при оформлении заявки на оказание услуг.

8.10. Заказчик акцептуя данный договор выражает свое согласие на сбор, обработку, хранение информации о его персональных данных, а также на пользование его персональными данными в рамках данного Договора.

8.9. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8.8. Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении адресов и реквизитов путем размещения соответствующей информации на Сайте: http://autogroup.by.

8.7. В случае изменения указанных в заявке на оказание услуг адресов и реквизитов Заказчик обязан заблаговременно, но не позднее 3 (трех) календарных дней от даты изменения, направить Исполнителю соответствующее уведомление на telegram/viber +375296604455.

8.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8.5. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, оформляемому путем заключения в письменной форме соглашения о расторжении.

8.4. Стороны безоговорочно соглашаются с тем, что молчание (отсутствие письменных уведомлений о несогласии с отдельными положениями Договора) признается согласием и присоединением Заказчика к новой редакции Договора (новым тарифам) (п.3 ст.159 ГК).

Текст изменений Договора либо его новая редакция доводится Исполнителем до всеобщего сведения посредством размещения соответствующей информации на Сайте http://autogroup.by.

8.3. Исполнитель вправе изменять условия Договора в одностороннем внесудебном порядке без предварительного уведомления Заказчика. Заказчик, зная о возможности таких изменений, согласен с тем, что они будут производиться, и обязан самостоятельно отслеживать изменения, внесенные в Договор, на Сайте http://autogroup.by.

8.2. Все споры между сторонами, возникшие при исполнении, изменении или расторжении настоящего договора, решаются посредством переговоров. При не достижении согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение соответствующего суда Республики Беларусь в соответствии с его подведомственностью и подсудностью. Срок рассмотрения претензий сторон друг к другу устанавливается равным пятнадцати календарным дням с даты получения претензии.

8.1. Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.5. Наступление форс-мажора не может служить причиной отказа от владения купленным ТС (с целью возврата денежных средств) в пользу третьей стороны - аукциона, либо перевозчика, либо компании, оказывающей услугу по подбору, либо иного третьего лица в сделке.

7.4. Дополнительные затраты, возникающие по причине форс-мажора, в полной мере ложатся на Заказчика (владельца ТС).

7.3. К форс-мажорам так же относится опрокидывание / затопление судна, в случае чего морская линия заявляет лимитированную ответственность за возмещение в 500 Долларов США на контейнер вне зависимости от заявленной стоимости груза.

7.2. Примерами таких факторов могут являться: стихийные бедствия, изменения законодательства в любой из сторон, изменение правил пограничных, а также иных служб, способных оказывать влияние на перемещение груза.

7.1. Форс-мажором называются факторы непреодолимой силы, которые могут возникать вне зависимости от желания, либо возможности разрешения, любой из сторон.

6.5. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если это неисполнение вызвано обстоятельствами, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами (форс-мажорные обстоятельства).

6.4. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на Торговых площадках обеспечительный платеж возврату не подлежит, т.к входит в стоимость услуг по настоящему Договору, а информационные услуги оказаны в полном объеме.

6.3. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговых площадках США, стоимость которого превышает 5000 долларов США, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС, размещенного на указанной торговой площадке. в течение трёх рабочих дней с момента такого отказа.

6.2. В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговых площадках стран Европы, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 30% от стоимости ТС, размещенного на указанной торговой площадке, в течение трёх рабочих дней с момента такого отказа.

6.1. Исполнитель является информационных партнёром и не является продавцом, а значит не несёт материальную ответственность за несоответствие либо повреждение, либо полную утрату ТС, приобретённого Заказчиком.

5.5. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех рабочих дней с момента оказания услуг, Исполнителю не поступило претензий со стороны Заказчика по качеству и объему оказанных Услуг.

5.4. Предоставление услуг по настоящему Договору подтверждается Актом оказанных услуг. Акт оказанных услуг составляется Исполнителем и Заказчиком единолично. Заказчик и Исполнитель не направляют друг другу составленные единолично Акты.

5.3. Оплата оказываемых по настоящему договору услуг производится на условиях стопроцентной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Исполнителя (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).

5.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Прейскурантом цен на услуги, действующим у Исполнителя на момент поступления Заявки от Заказчика согласно настоящего Договора и размещенном по адресу https://autogroup.by/oplatit-uchastie-v-torgah/ .

4.4.2. По требованию Заказчика предоставлять отчёт о результатах произведённых действий по оказанию услуг, являющихся предметом настоящего Договора;

4.4.1. Представлять Заказчику информацию по предоставленной Заказчиком заявке в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

4.3.2. Использовать полученный в работе фото- и видео- материал в рекламных целях с возможностью дальнейшего размещения материала в виде контента на веб-сайте Исполнителя, а также на страницах социальных сетей Исполнителя.

4.3.1. Приступить к оказанию услуг только после внесения Заказчиком стопроцентной предоплаты в размере, предусмотренном настоящим договором;

4.2.2. Производить оплату оказываемых Исполнителем услуг в сроки, в порядке и в размере, предусмотренном условиями настоящего Договора,

4.2.1. Представлять Исполнителю все необходимые данные для наиболее качественного оказания услуг по настоящему Договору;

4.1.3. Требовать от Исполнителя сохранения конфиденциальности информации, полученной от Заказчика в ходе оказания услуги, а именно предоставленных Заказчиком данных, способных идентифицировать личность Заказчика либо номер лота, идентификационный номер VIN.

3.5. Исполнитель начинает оказание услуг согласно настоящего Договора после стопроцентной предоплаты в размере, указанном в п.п.5.1. настоящего Договора.

3.4. Исполнитель разъясняет отношения по поводу приобретения ТС, выбранного Заказчиком на Торговой площадке, соответствующие права и обязанности, возникающие между Заказчиком и продавцом ТС.

- информационное сопровождение на всех этапах сделки до момента выдачи ТС со склада временного хранения пункта таможенного оформления по адресу Заказчика согласно заявке.

- предоставления дополнительного фотоматериала из порта отгрузки, необходимого для оценки фактического состояния кузова ТС и принятия ТС к перевозке;

- контроль проведения оплаты со стороны Заказчика, а также зачисления средств со стороны Заказчика денежных средств;

- содействие Заказчику в заключении счета-договора на приобретение ТС, в получении/передаче документов, связанных с приобретением ТС и необходимых для проведения оплаты ТС;

- проведение торгов/нажатие кнопки (в случае приобретения ТС по аукционной системе) по поручению и в пользу Заказчика, а также на правах брокера, либо с привлечением брокера в виде сопутствующей услуги от третьей стороны;

- предоставление информации по вопросу условий участия в аукционах, а также по нюансам приобретения, связанным с Торговой площадкой;

3.2. В рамках исполнения обязанностей по настоящему договору Исполнитель осуществляет информационную поддержку по следующим вопросам:

3.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказывать ему информационные услуги, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать их в порядке и на условиях, установленных Договором.

2.5. Договор при условии соблюдения порядка его акцепта считается заключенным в простой письменной форме (пп.2, 3 ст.404, п.3 ст.408 ГК).

2.4.2. путем перечисления стопроцентной предоплаты стоимости услуг в порядке и на условиях, определенных Договором.

2.4. Заказчик выражает свою волю на присоединение к условиям Договора (совершает акцепт) в целом, без каких-либо условий, изъятий и оговорок (ст.398 ГК), в том числе подтверждает свое ознакомление с условиями Договора, одним из следующих способов (либо их совокупностью):

2.3. Публичное размещение Договора на Сайте в соответствии с п.2.2. Договора является действием Исполнителя по ознакомлению Заказчика с утвержденными условиями Договора присоединения, то есть с условиями оказания Исполнителем информационных услуг, информированием потенциальных Заказчиков о том, что услуги оказываются Исполнителем исключительно на основании Договора и никак иначе.

2.2. Исполнитель утверждает Договор и размещает его на Сайте http://autogroup.by.

2.1. Договор в порядке п.2 ст.407 ГК является публичной офертой, на основании которой Исполнитель обязуется заключить Договор с любым из Заказчиков, кто согласится на его заключение. Договор заключается в простой письменной форме, а также путем совершения Сторонами конклюдентных действий в соответствии с п.3 ст.408 ГК.

1.2. Информационные услуги – поиск и подбор на рынке Америки, Европы, Российской Федерации транспортного средства (далее – ТС) с характеристиками, указанными Заказчиком.

1.1. Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.

Настоящий договор (далее - Договор) заключается в соответствии со ст.398 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее - ГК) и регламентирует порядок оказания информационных услуг, а также взаимные права и обязанности и порядок взаимоотношений между Обществом с ограниченной ответственностью «АвтоГруппБай», именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны и лицом – Заказчиком услуг с другой стороны, который принимает утвержденные Исполнителем условия Договора в целом, без каких-либо оговорок.

Утверждено Директор ООО «АвтоГруппБай» Приказ № 3 от ______ _______________ Д.Г.Больдюсов Приложение 1 к публичному договору оказания информационных услуг

Ключевые правила и условия приобретения аварийного транспортного средства на аукционах США и транспортного средства на аукционах стран Евросоюза

1. Ключевые правила и условия приобретения аварийного транспортного средства на аукционах США

1.1. Обеспечительный платеж

Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.

Обеспечительный платеж размещается на счет компании-брокера ООО «АвтоГруппБай» методом банковского перечисления. При проведении оплаты может использоваться система электронных платежей «Расчет» (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).

Размер обеспечительного платежа может варьироваться и устанавливается исходя из правил аукциона, на котором приобретается транспортное средство, а именно 10% от предполагаемой заявляемой стоимости на торгах, но не менее 350 (триста пятьдесят) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на момент перечисления.

В стоимость услуг включен обеспечительный платеж, который покрывает штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту стоимостью до 5000 долларов США.

В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговой площадке, стоимость которого превышает 5000 долларов США, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС на торговой площадке за вычетом обеспечительного платежа, который входит в стоимость услуг.

Возврат обеспечительного платежа в полном размере предполагается в случае, если лот не был сыгран, и Заказчик не предполагает пользование услугами компании по дальнейшему подбору и приобретению транспортного средства из США.

В случае положительного исхода торгов возврату подлежит разница между ранее размещенной суммой и стоимостью услуг по информационному обслуживанию,в случае наличия таковой, согласно счета, высланного Заказчику.

Под положительным исходом понимается покупка транспортного средства через аукционную площадку.

Удержание обеспечительного платежа предполагается в случае, если Заказчик подтвердил максимальную ставку на торгах, транспортное средство было приобретено компанией-брокером в обозначенных Заказчикомпо ставке пределах, после чего Заказчик необоснованно отказывается от выкупа данного лота; либо в случае, если Заказчик не выходит на связь в течение 4-х рабочих дней с момента приобретения транспортного средства, включая день торгов.

В этом случае обеспечительный платеж подлежит удержанию на счету Брокера в счет погашения штрафа, выставляемого аукционом по причине несоблюдения условий по исполнению обязательства выкупа заявленного лота.

1.2.Участие в аукционе

Ставка – максимальное подтвержденное предложение по цене Заказчика на конкретный лот. Размещая ставку, Заказчик подтверждает свою готовность к приобретению с осознанием условий по оплате/неоплате выигранного лота.

Ставка размещается через Telegram/Viber согласно договора с указанием номера лота и максимальной цены покупки на торгах.

Аукционный сбор: Ставка не включает в себя аукционный сбор, который предоставляется к оплате согласно счета, выставляемого аукционом по каждому конкретному лоту в случае положительного исхода торгов.

1.3. Оплата

Оплата за сыгранный лот проводится Заказчиком напрямую на аукцион в размере суммы стоимости транспортного средстваи аукционного сбора. Оплату необходимо провести на следующий календарный день после дня торгов до 12-00по белорусскому времени.

Оплату необходимо провести через коммерческий банк (за исключением ОАО «Белгазпромбанк»). Следует учитывать, что ОАО «АСБ Беларусбанк» на зачисление денежных средств берет до трех дней.

В случае несвоевременного проведения / зачисления оплаты Продавец вправе выставить штрафные санкции, которые Заказчик принимает на себя и обязуется погасить за свой счет. Размер штрафа подтверждается через предоставление инвойса с аукциона. Размер штрафа будет добавлен к стоимости перевозки для последующего погашения Заказчиком.

Размер штрафа за несвоевременное проведение оплаты предусматривается аукционом в размере 50 долларов СШАза день просрочки, но не менее 2% от заявленной стоимости лота, если иное не заявлено площадкой аукциона.

В случае приобретения транспортного средства на аукционе Copart по опции «BUY IT NOW» аукцион устанавливает более короткий срок на оплату и вывоз. Заказчик понимает этот факт и принимает необходимость погашения штрафов, согласно выставляемого аукционом счета.

1.4. Право собственности

Право собственности на приобретенный лот наступает с момента зачисления средств за лот на счет аукциона. Оплата проводится посредством предоставленного через Исполнителя счета-договора. Данные для оформления счета-договора предоставляет Заказчик путем отправления фотографии паспорта с аккаунта telegram/viber, относящегося к указанному Заказчиком выше номеру телефона.

Данные получателя могут быть изменены до момента доставки лота в порт назначения (Клайпеда, Литва) по просьбе Заказчика через выражение просьбы в устном или письменном формате с предоставлением обновленных паспортных данных, отправленных с того же аккаунта.

1.5. Вывоз с аукциона

В стандартном режиме аукцион предоставляет 4-5 дней, свободных от простоя и предназначенных для вывоза купленного лота.

Ряд площадок по факту оплаты предоставляют всего два рабочихдня на вывоз транспортного средства с площадки. Принимая во внимание тот факт, что перевозчик берет не менее трех полных дней на вывоз транспортного средства с момента зачисления денежных средств, и тот факт, что на перечисление денежных средств уходит 1-2 рабочих дня, возникает вероятность возникновения дополнительных затрат в виде простоев на аукционе по описанной выше причине. Данный простой будет добавлен к ранее согласованной стоимости перевозки и до формирования окончательной стоимости перевозки, предоставляемой Заказчику в виде инвойса для проведения оплаты за перевозку.

Взаимоотношения, относящиеся к перевозке транспортных средств, регламентируются через правила, утвержденные основным документом по перевозке – Bill of Lading. Данный документ предоставляется Заказчику после погрузки приобретенного лота в морской контейнер. Ответственность за сохранность груза, а так же качество крепления груза в контейнере несет перевозчик, определенный в графе 1 документа Bill of Lading.

1.6. Доставка

Доставка подразумевает физическую доставку лота от места приобретения (площадки аукциона) до г.Клайпеда (Литва)/г.Минска (Беларусь), либо любое другое место назначения в зависимости от желания Заказчика с отгрузкой через наиболее оптимальный с точки зрения логистики порт отправления.

Оплата за доставку проводится на счет компании-перевозчика отдельным платежом в размере согласованном заранее до момента проведения торгов по каждому конкретному лоту. Размер стоимости доставки фиксируется посредством электронной переписки по указанным в договореViber/Telegram.

Оплата доставки проводится в течение 3 рабочих дней с момента выставления счета-договорана оплату доставки.

1.7. Качество аварийного транспортного средства

Транспортное средство приобретается на условиях Продавца, то есть аукциона (дилерской площадки).

Аукцион по продаже аварийных транспортных средств не несет ответственности за скрытые повреждения, а также за фактическое соответствие состояния транспортного средства заявленному, за техническое состояние узлов и агрегатов, за информацию, указанную на сайте, заналичие ключей, за соответствие фактического состояния фотографиям.

Год выпуска ТС, определяемый МРЭО ГАИ по месту регистрации, может отличаться от заявленного на сайте (модельный год). Для определения корректной даты выпуска ТС необходимо обратиться к бирке, расположенной на кузове (раме) ТС. Данная информация представлена на сайте Торговой площадки (аукциона) в открытом доступе и доступна для просмотра Покупателем. В случае, если данная информация по какой-то причине не доступна, Покупатель в праве обратиться за поиском информации к иным интернет-ресурсам (по своему усмотрению), либо разместить официальный запрос для у Дилера данного конкретного Бренда с целью получения наиболее Точной информации.

Транспортное средство продается/приобретается на условиях ASIS, т.е. купил то, что купил (перевод из основных правил). С полным перечнем основных правил приобретения аварийного ТС на аукционах США можно ознакомиться по ссылкам:

https://www.copart.com/content/us/en/terms-of-use

https://www.iaai.com/ru-ru/AuctionRules

Наличие запчастей, демонтированных и расположенных рядом с транспортным средством на фотографии аукциона, как и запчастей, поврежденных при ДТП, не имеющих целостности, аукцион не гарантирует и не отвечает за их физическую утрату.

Заказчик понимает тот факт, что, приобретая аварийное транспортное средство, по сути приобретается неликвид, каким видит и расценивает его американская сторона. Аварийные транспортные средства вне зависимости от фактического состояния и заявленных критериев (на ходу/не на ходу) с пониманием количества продаваемых за день лотов будет перемещаться по территории площадки аукциона вилочным погрузчиком. Аукцион предупреждает, а Заказчик принимает факт возможного причинения дополнительных повреждения бамперов и оптики, равно как и днища автомобиля относительно фотографии на аукционе. За такого рода повреждения аукцион ответственности не несет.

Компания может консультировать по предварительной стоимости восстановления транспортного средства. Заказчик понимает и принимает тот факт, что расчет стоимости восстановления проводитсябез углубления в детали и специфику строения того либо иного транспортного средства, которые могут и будут отличаться в зависимости от конкретной марки/модели/года выпуска транспортного средства, а также в зависимости от подхода и качества в вопросе восстановления приобретенного лота.

Компания не несет ответственности за возможные отклонения от фактической стоимости восстановления по причине различных возможностей и подходов к вопросу восстановления начиная от вопроса поиска и приобретения деталей, и завершая моментом выбора станции для восстановления, что напрямую влияет на итоговый результат.

1.8. Ответственность при перевозке

Компания ООО «АвтоГруппБай», согласно внутренних соглашений самостоятельно либо через привлечение третьего лица выступает в роли экспедитора по перевозке при совершении сделки, и принимает на себя ответственность в ограниченных перевозчиком рамках в части:

-качества хранения транспортного средства на складе в порту отгрузки

-качества крепления транспортного средства во время морской перевозки

Лимитированная ответственность (базовый пакет)

Зона ответственности – хранение в порту отгрузки и качество крепления при перевозке

Начало ответственности – момент доставки транспортного средства в порт погрузки и по фотографии из порта погрузки

Стоимость пакета – включена в стоимость перевозки по умолчанию

Лимит по компенсации – 500 долларов США

Транспортное средство принимается к перевозке в состоянии, комплектности и по фотографиям, сделанным в порту при отгрузке.

Повреждения от перевозки могут быть выявлены при вскрытии контейнера при непосредственном контакте элементов крепления (тросы крепления/балки поперечного крепления) с кузовом автомобиля, а также при возможном непосредственном контакте кузова автомобиля со стенами контейнера, либо с другими автомобилями.

Такого рода повреждения имеют явно выраженный характер и фиксируются в два этапа – до момента выгрузки непосредственно в контейнере, а также уточняющие снимки после выгрузки на склад временного хранения.

Возможные скрытые повреждения, а так же возможные повреждения от погрузки вилочным погрузчиком не рассматриваются к возмещению.

Мелкие царапины, крепление бамперов на клипсах, а так же прочие эксплуатационные моменты к рассмотрению не принимаются.

К повреждениям, полученным при перевозке, не относятся:

- повреждения или несоответствия комплектации, которые имеются на фотографиях аукциона;

- эксплуатационные моменты (царапины/мелкие вмятины/сколы и т.д);

- повреждения вилочным погрузчиком (крепления бампера/ защиты/ рычаги и т.д);

- наличие / отсутствие агрегатов, которые нельзя увидеть по фотографиям с аукциона (радары, батареи);

- повреждения не связанные с причиной списания транспортного средства в США (некачественные ремонты в прошлом);

- наличие запчастей, лежащих рядом с автомобилем на аукционе;

- наличие ковриков, аптечек, инструмента заводского, сервисных книжек и т.д.

Рассмотрению подлежат исключительно только те дефекты, которые возможно идентифицировать из сравнения фотографий в порту отгрузки с фактическим состоянием, подтвержденным фотографиями с выгрузки и уточняющими фотографиями после выгрузки

Расширенная ответственность (в дополнение к базовому пакету)

Зона ответственности – от момента приобретения транспортного средства на аукционе(1)

Начало ответственности – момент приобретения по фотографиям аукциона (2)

Стоимость пакета – 2% от стоимости лота, но не менее 200 долларов США на один лот

Лимит по компенсации – 1.500 долларов США

(1) к рассмотрению вопроса компенсации относительно базового пакета в рамках пакета «расширенная ответственность» дополнительно могут приниматься:

- элементы экстерьера: кузовные и видимые элементы транспортного средства (капот, крылья, двери, пороги, зеркала, оптика, повторители, молдинги, камеры, датчики парковки), которые имеют отличие по фотографиям от аукциона и по прибытию в порт отправления

- элементы интерьера: мультимедиа, ручки КПП и ручного/стояночного тормоза.

(2) принимается расширенная ответственность за соответствие фотографиям с аукциона по условиям, приписанным в базовом пакете, а также в подпункте (1) расширенного пакета с ограничениями ответственности, обусловленными основными правилами участия в аукционе, прописанными в базовом пакете (тех состояние / скрытые дефекты и др)

Ответственность при перевозке прекращается при доставке ТС и его размещении на СВХ в ПТО, выбранном Заказчиком. Выгрузка ТС из контейнера производится силами и под ответственность сотрудников СВХ. Присутствие при выгрузке – по желанию и по возможности Заказчика.

Перевозчик не несет ответственность за повреждения, полученные при выгрузке ТС из контейнера.

Перевозчик несет ответственность за комплектность ТС в рамках выбранного Пакета ответственности, и не отвечает за несовпадение комплектности ТС после выгрузки ТС на СВХ. Ответственность за сохранность ТС на СВХ несет непосредственно СВХ. Ответственность за хранение ключей от ТС так же несёт СВХ. В случае отсутствия ключей ТС факт их наличия при выгрузке ТС на СВХ необходимо уточнять у ответственного сотрудника СВХ, о чем делается запись в Акте приемки на ответственное хранение при выгрузке ТС из контейнера.

В случае обнаружения несоответствия по комплектности Заказчик вправе обратиться за консультацией к представителю Исполнителя (сотруднику отдела продаж).

В случае если до момента обнаружения утери ключей от ТС было проведено таможенное оформление, рекомендуем оставить ТС на СВХ до момента выяснения обстоятельств потери ключей от ТС (места, времени, момента разукомлектования ТС, ответственного за утерю ключей от ТС и прочее).

Клиент имеет право обратиться Исполнителю либо Перевозчику с вопросом утери ключей от ТС только до момента выезда ТС из зоны СВХ.

В случае если до момента обнаружения утери ключей от ТС было проведено таможенное оформление, рекомендуем оставить ТС на СВХ до момента выяснения обстоятельств потери ключей от ТС (места, времени, момента разукомлектования ТС, ответственного за утерю ключей от ТС и прочее).

Клиент имеет право обратиться Исполнителю либо Перевозчику с вопросом утери ключей от ТС только до момента выезда ТС из зоны СВХ.

1.9. Разрешение споров

В случае наступления ответственности по повреждениям в рамках выбранного пакета, Заказчику могут быть предложены 3 варианта разрешения вопроса на выбор:

- денежная компенсация в рамках выбранного пакета, достаточная для устранения повреждения

- восстановление и покраска поврежденных деталей на станции ООО «Правильное СТО» за счет ООО «АвтоГруппБай» в случае, когда такая возможность присутствует (незначительные повреждения)

- разрешение вопроса методом замены поврежденных элементов на новые без повреждений (в том числе неоригинальные) с последующим проведением работы по лакокраске.

Важно: Возмещение всей стоимости в случае полной утраты (перевернулось судно) судоходной транспортной компанией не предусмотрено. Это дополнительное страхование по желанию и силами Заказчика.

1.10. Дополнительный сервис

В порту отправления при отгрузке по желанию и за счет Заказчика возможно предоставление дополнительного сервиса в части:

- заказ дополнительных фотографий с уточнением запроса

- приобретениес последующим размещением в транспортном средстве запчастей (общение напрямую с представителем компании-перевозчика в США)

- оклейка стекол/проемов автомобиля в случае нарушения герметичности салона (прим.: демонтирована дверь)

1.11. Другие затраты

Другие возможные затраты, связанные с таможенной процедурой досмотра контейнера, инициированной таможенными органами любой из стран, ложатся на Покупателя. Размер затрат выставляется и определяется через инвойс, предоставленный Перевозчиком, либо уполномоченной Перевозчиком третьей стороной (Агентом).

Выгрузка транспортного средства вне зависимости от места выгрузки – г.Минск, либо г.Клайпеда, как и хранение на складе СВХ – за счет покупателя. Выгрузка в порту г.Клайпеда из расчета 90 долларов США за автомобиль, 45 долларов США за мото- или квадротехнику в стоимость перевозки не входят и подлежат добавлению в основной счет за перевозку.

1.12. Использование фото- и видеоматериала (Контент)

Покупатель дает согласие на возможность последующего размещения ООО «АвтоГруппБай» информации по приобретенному транспортному средству на своих либо сторонних информационных ресурсах, с целью привлечения нового Заказчика (разделы Новости/Отзывы).

Согласно договоренности о конфиденциальности публикации не подлежит серийный номер ТС (VIN)

Перечисление денежных средств согласно счета за информационные услуги либо перечисление обеспечительного платежа является подтверждением факта прочтения и полного принятия Заказчиком данногоПриложения №1 по приобретению транспортного средства из США.

Данный документы является неотъемлемым приложением публичного договора на оказание информационных услуг.

2. Ключевые правила и условия приобретения транспортного средства на аукционах стран Евросоюза

2.1. Обеспечительный платеж

Обеспечительный платеж – сумма, покрывающая штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту.

Обеспечительный платеж размещается на счет компании-брокера ООО «АвтоГруппБай» методом банковского перечисления. При проведении оплаты может использоваться система электронных платежей «Расчет» (через отделения банка, систему EРИП, BePaid, либо в кассу Исполнителя).

Размер обеспечительного платежа может варьироваться и устанавливается исходя из правил аукциона, на котором приобретается транспортное средство, а именно 10% от предполагаемой заявляемой стоимости на торгах, но не менее 1200 (одна тысяча двести) белорусских рублей.

В стоимость услуг включен обеспечительный платеж, который покрывает штрафные санкции аукциона в случае приобретения и последующего необоснованного отказа от обязательства выкупа по приобретенному лоту стоимостью до 5000 Евро.

В случае необоснованного отказа от выкупа ТС на торговой площадке, стоимость которого превышает 5000 Евро, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 15% от стоимости ТС на торговой площадке за вычетом обеспечительного платежа, который входит в стоимость услуг.

Возврат обеспечительного платежа в полном размере предполагается в случае, если лот не был сыгран, и Заказчик не предполагает пользование услугами компании по дальнейшему подбору и приобретению транспортного средства из стран Евросоюза.

В случае положительного исхода торгов возврату подлежит разница между ранее размещенной суммой и стоимостью услуг по информационному обслуживанию,в случае наличия таковой, согласно счета, высланного Заказчику.

Под положительным исходом понимается покупка транспортного средства через аукционную площадку.

Удержание обеспечительного платежа предполагается в случае, если Заказчик подтвердил максимальную ставку на торгах, транспортное средство было приобретено компанией-брокером в обозначенных Заказчикомпо ставке пределах, после чего Заказчик необоснованно отказывается от выкупа данного лота; либо в случае, если Заказчик не выходит на связь в течение 4-х рабочих дней с момента приобретения транспортного средства, включая день торгов

В этом случае обеспечительный платеж подлежит удержанию на счету Брокера в счет погашения штрафа, выставляемого аукционом по причине несоблюдения условий по исполнению обязательства выкупа заявленного лота.

2.2. Участие в аукционе

Ставка – максимальное подтвержденное предложение по цене Заказчика на конкретный лот. Размещая ставку, Заказчик подтверждает свою готовность к приобретению с осознанием условий по оплате/неоплате выигранного лота.

Ставка размещается через Telegram/Viberсогласно договорас указанием номера лота и максимальной цены покупки на торгах.

Аукционный сбор: Ставка не включает в себя аукционный сбор, который предоставляется к оплате согласно счета, выставляемого аукционом по каждому конкретному лоту в случае положительного исхода торгов.

2.3. Правила приобретения

Товар приобретается на правилах, установленных площадкой-продавцом. Брокер не несет ответственности за корректность информации, указанной на сайте площадки-продавца. Товар приобретается по аукционной системе, определенной площадкой-продавцом. Приобретения Товара на площадке-продавце подразумевает наличие аукционного сбора. Размер аукционного счета определяется компанией-продавцом и выставляется в основном счете на приобретенный Товар. Аукционный сбор является неотъемлемой частью счета и подлежит оплате.

2.4. Оплата товара

Брокер – компания-продавец с регистрацией на территории Евросоюза. Брокер необходим для регистрации на аукционе и участия в торгах. Оплата за приобретенный Товар осуществляется на счет компании-брокера банковским переводом на основании предоставленного счета.

Счет на оплату включает в себя все затраты, включая стоимость товара / сбор аукциона / доставку до места назначения / оформление экспортной декларации. Счет на оплату не включает в себя затраты на информационное обслуживание. Счет на оплату может быть скорректирован в случае, когда размер ранее размещенного гарантийного депозита превышает стоимость услуг на информационное обслуживание. Корректировка может проводиться на разницу.

Оплата Товара должна быть проведена на следующий рабочий день (в течение дня) после дня проведения торгов и получения уведомления об успешном исходе торгов. Оплата должна быть проведена через один из рекомендованных банков с пониманием скорости зачисления средств, что необходимо для не начисления штрафов за поздний платеж со стороны аукциона.

2.5. Качество товара

Товар приобретается на усмотрение Покупателя. Решение принимается по предоставленной аукционом информации. Отчеты о техническом состоянии, состоянии ЛКП, или любых других критериях, по которым Покупатель может принимать решение о покупке, носит справочно-информационных характер и не является материалом для проведения экспертизы оценки. Тем не менее на данные отчеты можно полагаться. Продавец не заинтересован в умышленном сокрытии того либо иного дефекта по Товару.

2.6. Доставка и Страхование

Доставка осуществляется силами компании-брокера. Доставка осуществляется до места назначения, обозначенного Покупателем. Стоимость доставки будет включена в основной счет на доставку. Ответственность по доставке предусмотрена компанией-перевозчиком. Доставка осуществляется под CMR-страхованием. Ответственность по перевозке прекращается в момент размещения Товара на территории склада СВХ по месту назначения покупателя.

Ответственность за хранение с момента размещения принимает на себя ПТО СВХ. Затраты на услуги, оказываемые СВХ Покупатель принимает на себя в полном объеме.

Возможные дополнительные затраты, связанные с временным запретом на перемещение Товара через границу, в полной мере ложатся на Покупателя.

2.7. Таможенные пошлины / доп затраты, связанные с таможенными процедурами

Затраты по таможенному оформлению Товара в полной мере ложатся на покупателя. Дополнительные затраты, связанные с инициативой досмотра, либо иной любой процедурой, инициированной таможней любой из сторон сделки в полном объеме ложатся на Покупателя. Такие затраты должны быть подтверждены Перевозчиком в виде счетов.

2.8. Использование фото- и видеоматериала (Контент)

Покупатель дает согласие на возможность последующего размещения ООО «АвтоГруппБай» информации по приобретенному транспортному средству на своих либо сторонних информационных ресурсах, с целью привлечения нового Заказчика (разделы Новости/Отзывы).

Согласно договоренности о конфиденциальности публикации не подлежит серийный номер ТС (VIN)

Перечисление денежных средств согласно счета за информационные услуги либо перечисление обеспечительного платежа является подтверждением факта прочтения и полного принятия Заказчиком данного Приложения №1 по приобретению транспортного средства из стран Евросоюза.

Данный документы является неотъемлемым приложением публичного договора на оказание информационных услуг.